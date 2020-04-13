Не совладавшего с коронавирусом Лукашенко погнали в отставку

Глава государства несет личную ответственность за печальную ситуацию с коронавирусом в Белоруссии. С жестким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Стратегию властей республики по борьбе с COVID-19 глава либерал-демократов назвал "шапкозакидательством". "Белоруссии нужен новый президент", – сказал Жириновский в интервью порталу "Подъем".
Депутат призвал Лукашенко обратиться за помощью в борьбе с коронавирусом к Москве, а затем сложить полномочия. Кругозор белорусского лидера недостаточен для того, чтобы противостоять эпидемии, уверен Жириновский.
По состоянию на 13 апреля коронавирусом в Белоруссии заразились 2919 человек. Число заболевших начало резко расти на прошлой неделе. Умерли 55 пациентов, 203 выздоровели. В настоящее время 55 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
До недавних пор белорусские власти во главе с Лукашенко не воспринимали ситуацию всерьез. Глава государства не стал вводить ограничительные меры и перекрывать границы, в городах работали кафе и магазины, в присутствии зрителей продолжались футбольные и хоккейные матчи.
Сам Лукашенко довольно оригинально высказывался о методах борьбы с коронавирусом. Белорусский лидер призывал дышать дымом от костра, заниматься спортом, посещать баню и пить горячительные напитки.
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