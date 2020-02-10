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Политика

Сообщается о покушении на Лукашенко после переговоров с Путиным

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Сети появились сообщения о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко. В минувшую пятницу глава республики провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.   
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Разговор двух лидеров закончился для Лукашенко не очень приятно. Россия отказалась продавать Белоруссии нефть по заниженной стоимости – нефтеперерабатывающие заводы республики будут платить за черное золота мировую цену.   

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Это серьезно ударит по бюджету Белоруссии, республике придется тратить дополнительно сотни миллионов долларов. Взлетят цены на бензин, увеличится стоимость грузовых и пассажирских перевозок, что потенят за собой рост цен в других отраслях. В преддверии президентских выборов Лукашенко может получить полномасштабный социально-экономический кризис.   

Эксперты не исключают, что для повышения рейтинга глава республики может инсценировать покушение на себя. "Ему нужно сделать из себя жертву "заговора" и свалить вину на врагов. А они в сознании Александра Григорьевича повсюду. Главное не переиграть в сценарии", – пишет телеграм-канал "БелоРусский диалог".  

Авторы считают, что однажды Лукашенко уже проделывал такой трюк. В 1994 году сообщалось о покушении на тогда еще кандидата в президенты у населенного пункта Лиозно. Автомобиль, где он ехал, был обстрелян из другого транспортного средства.   

Позже комиссия КГБ и МВД провела экспертизу и выяснила, что произвести обстрел в условиях, которые описывал Лукашенко и два других пассажира, было невозможно. Как бы то ни было, но президентские выборы Батька выиграл.  

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли в Сочи в пятницу, 7 февраля. Стороны договорились о поставках газа в республику со скидкой на условиях прошлого года, однако нефть Москва готова продавать минску исключительно по мировым ценам. Стоимость энергоносителей для Белоруссии в Креме увязывают с движением в направлении интеграции двух стран.

Автор: 10 февраля 2020, 06:26

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