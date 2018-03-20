Поправки в Конституцию

В январе 2020 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Конституцию страны. Позже к ним добавились еще 400 предложений от депутатов и сенаторов. Часть из них отсеялись, а самые значимые были одобрены сначала обеими палатами парламента, а позже и самим главой государства.

Общероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля. Ожидается, что помешать состояться мероприятию может только разбушевавшийся коронавирус: в этом случае либо будет изменена дата, либо формат - возможно, россияне смогут выразить свое мнение по поводу поправок удаленно.

Список наиболее значимых поправок в Конституцию