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Поправки в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет уже в 2020 году. Фото: Sputnik/xinhua/www.globallookpress.com

В январе 2020 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Конституцию страны. Позже к ним добавились еще 400 предложений от депутатов и сенаторов. Часть из них отсеялись, а самые значимые были одобрены сначала обеими палатами парламента, а позже и самим главой государства.

Общероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля. Ожидается, что помешать состояться мероприятию может только разбушевавшийся коронавирус: в этом случае либо будет изменена дата, либо формат - возможно, россияне смогут выразить свое мнение по поводу поправок удаленно.

Список наиболее значимых поправок в Конституцию

  • Минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
  • Индексация социальных пособий.
  • Реформирования пенсионной системы.
  • Индексация пенсий на регулярной основе.
  • Приоритет российского права над международным.
  • Закрепление статуса Госсовета.
  • Расширение полномочий Государственной думы.
  • Расширение прав президента.
  • Расширение полномочий Совета Федерации.
  • Расширение полномочий Конституционного суда.
  • Новые требования к кандидатам на важные государственные посты.
  • Уточнение срока президентских полномочий и обнуление действующего срока Путина.
  • Интеграция органов местного самоуправления и органов государственной власти в систему публичной власти.

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