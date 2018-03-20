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Поправки в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет уже в 2020 году. Фото: Sputnik/xinhua/www.globallookpress.com

В январе 2020 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Конституцию страны. Позже к ним добавились еще 400 предложений от депутатов и сенаторов. Часть из них отсеялись, а самые значимые были одобрены сначала обеими палатами парламента, а позже и самим главой государства.

Общероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля. Ожидается, что помешать состояться мероприятию может только разбушевавшийся коронавирус: в этом случае либо будет изменена дата, либо формат - возможно, россияне смогут выразить свое мнение по поводу поправок удаленно.

Список наиболее значимых поправок в Конституцию

  • Минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
  • Индексация социальных пособий.
  • Реформирования пенсионной системы.
  • Индексация пенсий на регулярной основе.
  • Приоритет российского права над международным.
  • Закрепление статуса Госсовета.
  • Расширение полномочий Государственной думы.
  • Расширение прав президента.
  • Расширение полномочий Совета Федерации.
  • Расширение полномочий Конституционного суда.
  • Новые требования к кандидатам на важные государственные посты.
  • Уточнение срока президентских полномочий и обнуление действующего срока Путина.
  • Интеграция органов местного самоуправления и органов государственной власти в систему публичной власти.

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Минувшая неделя была посвящена голосованию по поправкам к Конституции России. В них были затронуты, в частности – защита семьи, детей, ограничения для чиновников и сохранение русского языка. Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в очередной раз обратился к народу страны.

Володин: Поправки к Конституции укрепят механизм парламентского контроля

Володин: Поправки к Конституции укрепят механизм парламентского контроля
Поправки к Конституции в случае одобрения их на общероссийском голосовании позволят вывести парламентский контроль на новый уровень, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, декларативные нормы наполнятся реальным содержанием. Единственная возможность для диалога с обществом у министра – через депутатов, сказал Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции

Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин обозначил новую дату голосования по поправкам к Конституции. Глава государства проводит совещание с рабочей группой. Подходящим днем для голосования видится 1 июля, заявил президент.

СМИ: Владимир Путин назвал имя преемника

СМИ: Владимир Путин назвал имя преемника
Начало марта стало для российской политики очень насыщенным. Страна готовится голосовать за поправки к Конституции, одна их них – обнуление сроков для президента. По мнению журналистов, Владимир Путин уже назвал своего преемника.  Выступление главы государства в Думе 10 марта в ходе второго чтения законопроекта о поправках к Конституции сравнимо по значимости с посланием Федеральному собранию и отставкой правительства Дмитрия Медведева.

Путин неожиданным решением поставил крест на мечте украинцев

Путин неожиданным решением поставил крест на мечте украинцев
Согласие Владимира Путина на обнуление президентских сроков ставит крест на мечтах украинских националистов о развале России и возвращении Крыма и Донбасса. С таким заявлением выступил киевский политолог Сергей Белашко.  Украинские власти и националисты ожидали, что с периодом транзита власти в России начнется эпоха нестабильности, которая откроет перед Киевом новые возможности, отметил эксперт.

Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян

Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян
Госдума во вторник, 10 марта, приняла во втором, основном чтении законопроект о поправках к Конституции. Изменения касаются политики, социальной сферы, функционирования судебной системы и многого другого. Как поправки к основному закону отразятся на жизни россиян – в материале "Дни.ру".  В обновленной Конституции будут закреплены конкретные меры социальной поддержки.

Иностранцы пришли в ужас от слов Путина

Иностранцы пришли в ужас от слов Путина
Президент России Владимир Путин привел иностранных журналистов, политиков и экспертов в ужас. Для этого российскому лидеру всего лишь потребовалось показать им мастер-класс по внесению изменений в Конституцию страны с учетом культурных и исторических особенностей народа, а также с опорой на чаяния людей. Писатель Дмитрий Петровский подметил, что журналисты из разных стран обратили внимание на разные аспекты в речи Владимира Путина о грядущих изменениях в Конституции страны.

Распад страны: названы трагические последствия ухода Путина

Распад страны: названы трагические последствия ухода Путина
В России продолжается активное обсуждение поправок к Конституции. Звучало предложение прописать в основном законе страны запрет на отчуждение территорий. Угроза распада страны после ухода Владимира Путина "считывается на ментальном уровне", считает политолог Антон Хащенко.  Поправку о запрете отчуждать территории предложил прописать в Конституции актер Владимир Машков.

Виноват Лукашенко: названа причина судьбоносного решения Путина

Виноват Лукашенко: названа причина судьбоносного решения Путина
В январском послании Федеральному собранию президент Владимир Путин неожиданно для многих объявил об изменении Конституции. Эксперты принялись гадать о причинах, побудивших главу государства начать столь серьезную реформу. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что тут не обошлось без белорусского лидера Александра Лукашенко.  Владимир Путин якобы планировал обойти ограничение сроков президентства путем создания единого государства с Белоруссией.

Произойдет чудо: предсказано будущее России после ухода Путина

Произойдет чудо: предсказано будущее России после ухода Путина
В 2024 году истекает срок полномочий президента Владимира Путина. Глава государства может покинуть пост, но продолжить контролировать политические процессы в стране по примеру первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, считает датский историк и журналист Йенс Йорген Нильсен. В этом случае в России может повториться так называемое сингапурское экономическое чудо, считает он. Российский лидер, скорее всего, пойдет по стопам премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю.

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