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Общество

Лукашенко бросился исполнять тайную мечту Запада

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На фоне трудностей в отношениях с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко начал стремительно развивать транспортную инфраструктуру с соседними странами – Украиной и государствами Прибалтики. Эксперты уверены: таким образом Батька строит антироссийское объединение в Восточной Европе. 
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В 2018 году в Белоруссии началасс второй этап рэлектрификации железнодорожных путей в Гомельской области. Работы должны завершиться в текущем году.  

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После государственного переворота на Украине в 2014 году интенсивность сообщений между Белоруссией и Незалежной не только не сократилась, но даже выросла, отмечает политолог Андрей Селезов в своей колонке на портале "ПолитНавигатор". Несмотря на то, что Лукашенко называет себя союзником России, электрифицируется железная дорога в направлении Украины.   

По мнению Селезова, таким образом Лукашенко создает единую электрифицированную железнодорожную сеть от стран Балтии до Украины, стоящих на жестких антироссийских позицияз. В связи с этим политолог вспомнил про так называемую Балто-Черноморскую дугу – прозападный проект, о котором еще 30 лет назад писал известный американский политолог польского происхождения Збигнев Бжезинский.   

Официально элиты США эту концепцию никогда не продвигали, но ее реализация позволит создать надежный санитарный кордон на западных границах России. "А ведь любому союзу и блоку государств требуется прежде всего хорошее транспортное сообщение", – отметил Селезов. С учетом осложнившихся отношений Лукашенко с Кремлем, Минск может реализовать проект Балто-Черноморской дуги в течение 10-15 лет, считает колумнист.   

В последние два года Александр Лукашенко развил необычную дипломатическую активность на западном направлении. Высокопоставленные американские чиновники зачастили в Минск: в прошлом году в белорусскому лидеру приезжал тогдашний советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, а в январе текущего года – госсекретарь США Майкл Помпео.

11 февраля 2020, 07:56

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