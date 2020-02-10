Униженный Лукашенко опозорился на весь мир

Визит главы Государственного департамента США Майка Помпео в Минск в глазах Александра Лукашенко, судя по всему, должен был стать козырем на переговорах с Владимиром Путиным. Однако этого "усиления позиции" Белоруссии в России не заметили.
Дело в том, что никакие внешнеполитические шаги, демарши и скандалы Александра Лукашенко не в силах изменить объективную реальность, в которой Белоруссия существует исключительно за счет дешевых российских энергоносителей и открытых рынков России. Это значит, что угрозы переметнуться к заокеанскому сюзерену в Москве никто не воспринимает всерьез.
"С Помпео носились как с писаной торбой. То есть они считали, что визит Помпео позиции Лукашенко укрепит", – цитирует "Царьград" политолога Андрея Суздальского. По его словам, белорусские политологи уверяли свою аудиторию, что встреча Александра Лукашенко с Майком Помпео дала первому некий политический актив, которым тот непременно воспользуется на переговорах с Владимиром Путиным.
Лицом к лицу с президентом России белорусский лидер оказался не таким смелым в заявлениях. "Он сказал про Помпео, но как-то тускло. Боясь, как отреагирует Москва. Москва посмеялась немножко – Помпео нас пытаются пугать. И он как-то потом замолчал, к этой теме не возвращался. В общем, это никакой не политический актив и даже минус для него", – оценил Андрей Суздальцев положение Александра Лукашенко.
В итоге вышло, что Александр Лукашенко снова опозорился. Однако на этот раз его провал приобрел международные масштабы.
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