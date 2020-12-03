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Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт

Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС/www.globallookpress.com
В ближнем окружении Александра Лукашенко начался внутренний конфликт. Этим политический обозреватель объясняет утечку разговоров белорусских чиновников.
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Последнее время в профильных СМИ распространялось утверждение о том, что Александр Лукашенко останется у власти из-за беспрекословной лояльности своего окружения. Судя по всему, ситуация повернулась в противоположную сторону.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Недавние события говорят о том, что силовой блок поставил под сомнение авторитет Батьки. Колумнист польского издания Gazeta Wyborcza выразил мнение, что на фундаменте власти Лукашенко образовались трещины. По словам журналиста, ряд людей изнутри системы хотят повлиять на ближний круг последнего диктатора Европы.

В качестве основного доказательства данной теории обозреватель привел "слив" разговора людей, голоса которых были похожи на пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и его советника Николая Латышенка. Наиболее актульным остается вопрос, кто организовал утечку компромата.

Журналист Gazeta Wyborcza исключает вероятность того, что к этому причастны польские или западные спецслужбы. Дело в том, что Европа занимает довольно пассивную позицию по отношению к действиям Лукашенко. Реакция западных лидеров выражается лишь после очередного громкого шага Батьки.

Политический обозреватель полагает, что разговор опубликовали из-за разногласий в Минске. Нельзя исключать, что КГБ заинтересованы в изменения окружения Александра Григорьевича. Безотносительно того, кто нанес удар по вертикали Лукашенко, удар оказался ощутимым, резюмировал эксперт.

Автор: 3 декабря 2020, 21:56 Источник: Gazeta Wyborcza ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
нарская,хватит тут фейки плодить из польских газетенок,для кого этот источник
надежный,только для вашей редакции.
Фэйк только ты <цензура> тут плодишь!
Гость
Ответить
нарская,хватит тут фейки плодить из польских газетенок,для кого этот источник
надежный,только для вашей редакции.
Гость
Ответить
Будет очень интересно . Ждём ' с с нетерпением .
Гость
Ответить
Путин, Лукашенко хромая утка и он Иуда!Прекрати поддерживать его!
1

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