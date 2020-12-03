Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Четверг
3 декабря
Лента новостей
17:10
Иосиф Пригожин не устоял перед Викторией Боней в сексуальной позе
16:52
"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
16:46
Мошенники использовали Ходченкову для наживы
16:45
Сбежавший за границу Панин вернулся в Россию ради известной женщины
16:29
Не нуждаются в поблажках: звезда "Сватов" разнесла идею Михаила Боярского
16:23
Проклятье на шоу НТВ? Вслед за Колтовым беда настигла известную ведущую
16:18
В Петербурге из-за стрельбы на улице ввели план "Перехват"
16:11
Федосеева-Шукшина ошарашена известием об объевшемся виагры Алибасове
16:07
"Где грудь потеряла?": Дайнеко отреагировала на дерзкие нападки
15:50
"Просто какой-то адок": Воле пришлось краснеть за шутки в Comedy Club
15:37
Восемь лет ждала мужа: Екатрина Гусева раскрыла секрет крепкого брака
15:35
"Почему я о наркоманах должна думать?!": Бледанс взбесилась после скандала с сестрой
15:34
"Со мной что-то не так": дочь Агутина шокировала признанием в психическом отклонении
15:33
В Подольске пьяный мужчина упал под перрон железнодорожной станции
15:08
Модель из шоу "Холостяк" показала изуродованное лицо: Стерта левая сторона
14:57
"Когда я ношу крест – это мое спасение": Михайлов рассказал о божественном исцелении сына
14:56
Самбурская разразилась гневной отповедью: Бородина, Бузова и Собчак – днище
14:56
Бандиты похитили квартиру у легендарной советской балерины
14:52
Врач назвала самый доступный и эффективный способ укрепить иммунитет
14:45
"Продолжу его дело": молодая красотка пошла по стопам умершего Колтового
14:35
Врачи бьют тревогу: при повторном заражении ковид будет протекать тяжелее
14:34
Дождались! Объявлено о старте массовой вакцинации от коронавируса в России
14:03
Обедневшие россияне заплевали Киркорова после роскошного праздника для дочери
14:02
Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства
13:56
Молодуха довела: Алибасова увезли в больницу с передозировкой виагры
13:52
"Предвзятости быть не должно": Михайлов прокомментировал скандал с Лепсом
13:51
"Исполосованы вся грудь и живот": известного актера ранило лезвием на шоу "Ледниковый период"
13:50
Где чаще всего заражаются коронавирусом
13:48
В Якутии еще один человек умер от отравления антисептиком
13:45
Володин анонсировал новый законопроект о защите детей
13:35
России предрекли самый мощный кризис за 20 лет
13:26
Мертвый Джигарханян побил Жванецкого
13:12
Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой
13:07
Михайлов о перенесенной операции на сердце: Ритм сорвало
13:06
Взбесившая звезд Бородина отказалась извиняться
13:04
"Отдаю часть зарплаты": Ваенга много лет спонсирует "цыганского барона"
13:04
В Москве педофил совращал 11-летнюю девочку в квартире ее бабушки
12:42
"Нечто злое и властное": появились неожиданные данные об оскандалившейся Валерии
12:30
Муцениеце увезла детей подальше от побитого Прилучного
12:25
Доктор Комаровский возмутился народными методами борьбы с ковидом
12:10
В России хотят перенести тюрьмы и СИЗО из городов
12:00
Обнародовано секретное видео Лазарева с Кудрявцевой на диване
11:45
И снова антирекорд: в России обнаружили свыше 28 тысяч зараженных коронавирусом за сутки
11:44
У Александра Петрова появился молодой конкурент
11:37
Фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом
11:36
"Одна, без всех": Королева готовится бежать из России ради жизни среди темнокожих аборигенов
11:07
Названы последствия повторного карантина для Украины: Добьет страну
11:06
Шок: Бледанс поймали с наркотиками
11:02
Сбившую ноги до кровавых мозолей Пегову уговаривали терпеть
10:44
К больным коронавирусом екатеринбуржцам начали приходить священники
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева
"Нет развития": с треском провалившейся Бузовой дали под дых
"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма
Шепелев покинул Москву без объяснения причин
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко
Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции
Политика

"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период

Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Светлана Тихановская записала видеообращение к народу Белоруссии. Лидер оппозиции заявила, что готова возглавить государство в период перехода власти от действующего президента Александра Лукашенко к новому главе.
прочитано 949 раз

Политик отметила, что после протестов и давления на власть обязательно начнется этап диалога. По ее словам, нынешняя власть окажется в ситуации, когда ей выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом.

ПО ТЕМЕ

Тихановская пролила свет на контакты с Байденом

 Президентские выборы в Белоруссии

Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", – заверила Светлана Тихановская. Она добавила, что "все мы понимаем, что режим разваливается".

Политик сказала, что берет на себя эту ответственность, потому что знает, что не одна. По словам Светланы Тихановской, ее цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Белоруссия подошла к новым выборам с наименьшими шоками.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать позицию Москвы по ситуации в республике. По ее мнению, соседские взаимоотношения между двумя государствами продолжатся и в будущем.

Как писали "Дни.ру", согласно официальным данным Центризбиркома Белоруссии, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в республике не признали.

Автор: 3 декабря 2020, 16:52 Источник: Ютуб-канал Светланы Тихановской ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло
"Откровенный враг Украины": Россию обвинили в бедах Незалежной
Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным
"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко

Шоу-бизнес

Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой
Михайлов о перенесенной операции на сердце: Ритм сорвало
"Отдаю часть зарплаты": Ваенга много лет спонсирует "цыганского барона"
"Нечто злое и властное": появились неожиданные данные об оскандалившейся Валерии

Проишествия

Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Видео

Обнародовано секретное видео Лазарева с Кудрявцевой на диване

Артисты снова вместе

Шоу-бизнес

"Почему я о наркоманах должна думать?!": Бледанс взбесилась после скандала с сестрой

Звезда заявила, что не общается с родственницей
Шоу-бизнес

"Одна, без всех": Королева готовится бежать из России ради жизни среди темнокожих аборигенов

Она устала от предательств

Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о последствиях смертельной болезни

Девушка считает, что ей повезло

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
Гороскоп на декабрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+