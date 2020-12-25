Политолог не исключил возвращения Порошенко к власти в 2021 году

Новый передел власти на Украине могут спровоцировать экономический кризис и хронический дефицит бюджета, отметил Портников. Самым безболезненным варинтом эксперт считает формирование правительства национального единства.
Он не исключил, что новым премьер-министром может стать бывший глава государства Петр Порошенко. "Понятно, что президент не захочет этого никак, но для меня это был бы самый смешной вариант", – отметил политолог.
В таком случае главным лицом в стране становится премьер-министр с обширными полномочиями. Зеленский лишится власти и будет довольствоваться ролью "английской королевы" – тихо сидеть в своем офисе и ни во что не вмешиваться, сказал эксперт в эфире телеканала Ukrlife.tv.
Другими кандидатами на должность главы правительства политолог назвал бывшего премьера Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова. Не исключил аналитик и досрочных парламентских выборов в 2021 году.
Социологи продолжают фиксировать снижение уровня поддержки Владимира Зеленского. Согласно проведенному в декабре исследованию группы "Рейтинг", проголосовать за президента готовы 26,5% респондентов вместо 29% в сентябре.
Вновь доверить страну в руки Петру Порошенко намерены 14,3% украинцев. Рейтинг бывшего президента вырос на 0,3% по сравнению с сентябрьскими показателями.
Напомним, что на выборах главы государства в 2019 году Порошенко потерпел сокрушительное поражение. За него проголосовали 24,45% избирателей, за Зеленского – 73,22%.
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