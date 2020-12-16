Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Среда
16 декабря
Лента новостей
15:35
Жители Краснодара едва не залили бетоном хозяйку магазина
15:34
"Это был конец света, конец жизни": звезда "Дня рождения Буржуя" о тяжелом потрясении
15:32
Тряхнет стариной: стало известно о контакте Пугачевой с известным композитором
15:29
Унесли на носилки: врачи спасают серьезно травмированного Харатьяна
15:28
Украинские СМИ: Порошенко подготовил для Зеленского новый Майдан
15:15
Апексимова назвала самый сексуальный орган у мужчины
15:01
Сыгравшая тайную свадьбу звезда сериала "Улица" раскрыла подробности торжества
14:53
Популярный в России продукт оказался способным снижать уровень сахара и защищать сердце
14:53
"Преследовали": Решетова боится выйти на улицу из-за нападения
14:53
"Что с ним произошло?": Виторган изменился до неузнаваемости
14:48
"Все счета арестованы": Степаненко подложила Петросяну свинью
14:43
На помойке в Брянске нашли мумию мертвой женщины
14:40
Стала много тратить: обедневший сын Валерии пожаловался на беременную жену
14:34
В Подмосковье обнаружили автомобиль с полутора тысячами свертков с героином
14:34
"Для всех россиян стала родной!": народ отреагировал на слезы звезды "Сватов"
14:33
Муцениеце рассказала детям об обиде Прилучного
14:20
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:09
Госдума РФ приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
14:02
"Скулит, ест и пьет": Ольга Орлова приютила дедулю с помойки
13:55
"Играют по каким-то "братским" правилам": печально известную квартиру Максаковой арестовали
13:55
Градский заговорил о мистике после смерти Гафта и Джигарханяна
13:42
"Не смогла сдержаться": занявшая место погибшего партнера Кудрявцевой разревелась
13:39
Собянин сделал заявление об отмене коронавирусных ограничений в Москве
13:35
Мэр Москвы сообщил о сохранении ограничений по COVID-19 в 2021 году
13:29
Ее перед гробом инфицировал друг: сын о несчастье с Людмилой Поргиной
13:18
"Алентова в молодости": дочь Меньшовой растет настоящей красавицей
13:17
Сын-самоубийца и пропащий внук: о чем молчит Светлана Дружинина
13:17
"Вы, ублюдки!": коронавирус вывел разгоряченного Тома Круза из себя
12:59
Панфилов о популярности сериала "Пес": Мне пишут совсем детишки
12:51
Российским пенсионерам дали отсрочку по долгам
12:41
"Мои доходы упали в десять раз": Лазарев о тяжелом положении
12:38
Смертность в России побила рекорд за 10 лет на фоне пандемии
12:35
У половины жителей Сибири и Урала обнаружили иммунитет к коронавирусу
12:34
Петров вручил дорогой подарок больной девочке перед смертью
12:12
"Жаба такая квакает": известную актрису и ее родных прогнали с катка
11:54
Мишустин ввел для инвалидов и пожилых россиян новую соцуслугу
11:54
Раскрыт секрет изменившейся до неузнаваемости Долиной
11:38
Гороскоп для Дев на 2021 год
11:37
"Я тебя сожгу": разъяренный Морозов угрожает Нагиеву расправой
11:36
Что разлучило Горбачеву из сериала "Чики" с известным певцом
11:25
Названы самые угоняемые в России марки автомобилей
11:23
"Двух артистов в одной семье быть не может": Савичева о непростом решении в отношениях с мужем
11:22
Коронавирус в России: за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев
11:18
Сергей Маковецкий подхватил смертельную инфекцию
10:59
"Я самый несчастный человек на свете": оставившая мужа Анна Ковальчук горько пожалела
10:40
Шаляпин набросился на Шукшину за критику ток-шоу: Должна начать с себя
10:25
Лукашенко назвал свою главную задачу на посту президента: Буду драться за Белоруссию
10:13
"Было несколько попыток свести счеты с жизнью": Цискаридзе о трагедии дочери Гафта
10:12
Похоронили и забыли: что случилось с могилой Юрского
09:56
МВД: Число мигрантов в России сократилось почти в два раза
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Они не могут сделать ничего": Тихановская разочаровалась в европейских лидерах
"Все безголосые лезут на эстраду": Цымбалюк-Романовская запела после смерти Джигарханяна
"Мы достигли дна": осрамившийся Петросян оправдался за страшные слова о Джигарханяне
Политолог: Белорусские силовики передадут Лукашенко в руки народа
Предложение Лукашенко отдать часть полномочий оценили: Люди не дураки
Поездки Лукашенко по больницам назвали бесполезными: Мнение белорусов не поменять
Политика
Украинские СМИ: Порошенко подготовил для Зеленского новый Майдан

Украинские СМИ: Порошенко подготовил для Зеленского новый Майдан

Петр Порошенко. Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Протесты предпринимателей в центре Киева координируются бывшим президентом Петром Порошенко. Программа-максимум – новый майдан, который позволит старой элите вернуться к власти. Об этом сообщают украинские СМИ.
прочитано 175 раз

Журналисты обратили внимание, что главным лицом протеста является Сергей Доротич. Он называет себя лидером "Save ФОП" – движения в защиту прав предпринимателей.

ПО ТЕМЕ

Порошенко ответил на угрозы Зеленского: Это уже агония

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Украинское издание "Апостроф" напомнило, что с 2015 года Сергей Доротич был членом нескольких общественных советов, в том числе при Министерстве экономического развития. По данным журналистов, предприниматель находится в хороших отношениях с бывшим президентом Петром Порошенко.

"Взлет Доротича случился после того, как он (по его словам) абсолютно бескорыстно поддержал Евромайдан в 2013 году, предоставив звук для сцены", – пишет "Апостроф".

Журналисты делают вывод: бывший президент пытается создать новые проблемы Владимиру Зеленскому. Оппозиция хочет показать, что глава государства не контролирует ситуацию в стране, пишет издание.

Программа-максимум – новый Майдан в центре украинской столицы, предупреждают журналисты. По их словам, очередной государственный переворот позволит Порошенко и его команде вернуться к власти.

Украинские предприниматели начали акции протеста в Киеве 17 ноября. Они потребовали отозвать решение о введении кассовых аппаратов и отменить ограничения для малого и среднего бизнеса. Жесткие правила власти установили из-за пандемии коронавируса.

Во вторник на площади Независимости предприниматели попытались установить палатки. Правоохранители их демонтировали. Около 40 полицейских получили травмы в столкновениях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 16 декабря 2020, 15:28 Источник: "Апостроф" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко назвал свою главную задачу на посту президента: Буду драться за Белоруссию
Россияне завалили Путина вопросами о пенсиях и ценах на продукты
Белорусский дипломат: Протестующих поддерживают тысячи чиновников
Политолог рассказал, кто может заменить Лукашенко на посту президента

Шоу-бизнес

Унесли на носилки: врачи спасают серьезно травмированного Харатьяна
Апексимова назвала самый сексуальный орган у мужчины
"Преследовали": Решетова боится выйти на улицу из-за нападения
"Что с ним произошло?": Виторган изменился до неузнаваемости

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Не смогла сдержаться": занявшая место погибшего партнера Кудрявцевой разревелась

Девушка приняла все близко к сердцу
Шоу-бизнес

"Преследовали": Решетова боится выйти на улицу из-за нападения

Бывшая Тимати теперь очень осторожна
Шоу-бизнес

Градский заговорил о мистике после смерти Гафта и Джигарханяна

Артист шокирован известиями

Шоу-бизнес

"Мои доходы упали в десять раз": Лазарев о тяжелом положении

Певец рассказал о своих финансах

Гороскоп

Гороскоп для Дев на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года
Гороскоп для Львов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+