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Политика
Политолог заявил о победе мирного протеста в Белоруссии: Режим скатился до самого дна

Политолог заявил о победе мирного протеста в Белоруссии: Режим скатился до самого дна

Фото: Стрингер/ТАСС
Политический обозреватель Петр Кузнецов прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, протестующие одержали победу над режимом Александра Лукашенко.
прочитано 2792 раза

Эксперт обратил внимание на рост уровня агрессии в социальных сетях. Пользователи смеются над мирными демонстрантами и призывают их устроить насильственный переворот. При этом сами они предпочитают отсиживаться дома. "Это реально смешно", – выразил мнение Петр Кузнецов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Эти люди не понимают, что мирный протест уже победил. Аналитик отметил, что демонстранты заставили режим скатиться до самого дна – силовики подняли оружие на женщин и пожилых людей. А на днях стало известно о закрытии границ на выезд.

Если бы протест не был мирным, то тогда провластные СМИ могли бы оправдать жесткие действия милиционеров, и многие белорусы согласились бы с этим. Тогда надежда Александра Лукашенко на то, что жизнь станет прежней, была бы более реальной.

Сегодня власть поставлена в тупик. По словам Кузнецова, у действующего лидера нет шансов на победу на выборах или референдуме по поправкам в Конституцию. Любые политические действия режима теперь будут вызывать только взрывы в обществе.

Главный вопрос – когда режиму Александра Лукашенко придет конец. "На этот вопрос могут быть десятки ответов, не может быть только двух: "Никогда" и "Не скоро", – написал обозреватель в своем телеграм-канале.

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Автор: 14 декабря 2020, 15:43 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Я смотрю дни.ру топят за хомячков!Что не день то Батьку побеждают!Как сказал ВВП,ещё на ваших похоронах бы не простудиться!
точно подметил,давно топят да так,что редактору нарской самой стыдно и она часто подписывается"редакция",конечно таких дегенератов-политолухов еще найти надо,потом еще переработать их бред и выложить здесь,за это ей наверно хорошо приплачивают.
Гость
Ответить
Россияне пару лет и вы на все это посмотрите другими глазами!ВВП не простудится,а вот народ подвымрет!
Гость
Ответить
Я смотрю дни.ру топят за хомячков!Что не день то Батьку побеждают!Как сказал ВВП,ещё на ваших похоронах бы не простудиться!
Гость
Ответить
Когнитивный диссонанс, протесты победили в воспаленном мозгу аналитика.
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