Белорусы шокированы запретом на выезд из страны: Железный занавес подкрался незаметно

В постановлении правительства Белоруссии отмечается, что частичное закрытие границ связано с пандемией коронавируса. Таким образом власти намерены бороться с распространением инфекции. Жители страны считают, что власти запретили выезд по другой причине.
По их мнению, мера была введена из-за непрекращающихся в стране акций протеста. Мол, Александр Лукашенко, который убежден, что белорусским народом управляет Запад, "закрыл" для граждан европейские страны.
Один из интернет-пользователей привел пример: "Если бутылку с газировкой растрясти, то без возможности выхода наружу пузырьки разорвут емкость". Другой уверен: власти путем запрета на выезд решили проблему с миграцией и оттоком кадров. "Железный занавес подкрался незаметно", – написал третий.
Белорусы не считают логичным решение властей. По их мнению, правительство работает по странной программе, которая не связана с реальностью. Народ настораживает факт: возвращение возможно только через полгода. Поэтому люди стали интересоваться: "А на сколько, собственно, "временные" меры введены?!".
На этот вопрос власти Белоруссии пока ответить не могут. Они лишь поясняют, что запрет на выезд не будет действовать для граждан с дипломатическими и служебными паспортами, официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок, экипажей воздушных и морских судов, а также поездных бригад, командировочных и других категорий.
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