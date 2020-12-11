Лукашенко хочет заставить белорусов работать в атмосфере страха и террора – политолог

По словам аналитика, временный запрет на выезд решает две задачи. Во-первых, это должно усилить атмосферу подчинения среди белорусов, во-вторых, – остановить массовый отток квалифицированных специалистов из страны.
На своей странице в "Фейсбуке" Павел Усов отметил, что люди покидают республику не только из-за нестабильной политической обстановки и усиления репрессий, но и из-за ухудшения социально-экономической ситуации.
Главная задача президента Александра Лукашенко сегодня – заставить людей работать в атмосфере страха и террора при минимальном вознаграждении. Белорусское общество должно быть запугано и лишено воли к сопротивлению.
Ранее решение правительства раскритиковал политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, если бы власти действительно хотели защитить белорусов от ковида, то тогда бы запретили въезд иностранцам.
Аналогичного мнения придерживается и экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. Политик обвинила Александра Лукашенко в попытке превратить страну в огромную тюрьму.
В начале августа по всей республике прокатилась волна беспорядков. Сотни человек вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. В ряде городов акции протеста были жестко подавлены силовиками.
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