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Эксперт: Лукашенко хочет провести реформы по китайскому образцу

Эксперт: Лукашенко хочет провести реформы по китайскому образцу

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал инициативу президента Александра Лукашенко о придании Всебелорусскому народному собранию (ВНС) конституционного статуса. По мнению эксперта, глава государства задумал провести реформы по образцу Китая.
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Судя по заявлениям президента, ВНС получит в Конституции особый статус, а руководитель органа – полномочия, которыми сейчас обладает глава государства, отметил Болкунец. По его мнению, Лукашенко намерен наделить собрание правом уволнять и назначать руководителей госструктур.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог уверен: президент хочет поставить ВНС выше парламента, правительства и других государственных органов. Такой реформой Лукашенко хочет сохранить бразды правления в своих руках еще на пять лет, делает вывод эксперт.

По его мнению, за образец белорусский лидер взял Всекитайское народное собрание – высший орган государственной власти согласно Конституции КНР. Копирование китайской модели спровоцирует новую протестную волну, предупредил Болкунец.

Белорусское общество и иностранные государства обновленную белорусскую Конституцию не признают, считает эксперт. Более того, он полагает, что легитимность Лукашенко после этого поставит под сомнение даже Россия.

Всебелорусское народное собрание состоит из членов правительства, депутатов, глав предприятий и ученых. Оно собирается раз в пять лет и определяет план развития республики на пять лет.

В экспертном сообществе считают, что Александр Лукашенко может наделить ВНС большими полномочиями, подать в отставку с президентского поста и возглавить президиум собрания – его постоянно действующий орган. В условиях политического кризиса такая реформа дает президенту пространство для маневров, отмечают аналитики.

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Автор: 11 декабря 2020, 16:04 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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