Белорусский политик: Страна приближается к гражданской войне

Действия власти и оппозиции усугубляют кризис в Белоруссии, уверена политик. Она напомнила о недавнем заявлении Александра Лукашенко о так называемых тунеядцах. По ее мнению, власть осознает опасность раскола общества, но ее действия ускоряют наступление самого негативного сценария.
Оппозицию похвалить тоже нельзя. Мирсалимова обратила внимание на программу бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее сторонников. Лишение русского языка статуса государственного, снижение социальных расходов – это усугубит раскол общества, предупредила политик.
Конца политического кризиса не видно. Власть и оппозиция не собираются признавать ошибки и делать выводы, отметила Мирсалимова.
Главным требованием оппозиции остается уход Лукашенко с поста президента. Но делать этого он не собирается, уверена политик.
Недавнее предложение Лукашенко о наделении Всебелорусского национального собрания (ВНС) конституционным статусом подтверждает намерение президента остаться у власти, сказала Мирсалимова. "Руководя новообразованным надпарламентским и надпрезидентским органом власти, получаешь неограниченные, нерегламентированные и неконтролируемые полномочия", – приводит ее слова портал "Украина.ру".
Отразить статус ВНС в Конституции Лукашенко предложил 8 декабря во время посещения Столбцовской районной больницы. Стране необходим орган, который стабилизует политическую систему, сказал президент. В экспертном сообществе не исключили, что Лукашенко в ходе политической реформы передаст президиуму ВНС максимум полномочий и возглавит структуру.
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