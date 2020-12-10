Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Четверг
10 декабря
Лента новостей
18:25
Под Смоленском поймали 15-летнего душителя
18:18
Эксперт раскрыл секрет успеха Меган Маркл
18:16
Названы самые популярные сериалы 2020 года
18:00
"Ад начался": Ксенофонтова о паническом страхе человека со сверхспособностями
17:57
Ростовскую область заполонили ядовитые пауки
17:54
Бородина с декольте до пупа произвела фурор
17:50
Искаженное маской лицо Корчевникова вызвало шок
17:34
Спасла ему жизнь: Ксенофонтова из "Кухни" рассекретила роман с женатым актером
17:31
Под Москвой выявили нарколабораторию
17:21
"Смешение полов": Костюшкин в женском платье вызвал отвращение
17:16
Ахеджакова сравнила Лукашенко со Сталиным: Не знаю, кто хуже
17:04
Воробей разоткровенничалась о романе с молодым избранником: Я надеюсь, он сможет вынести
16:54
"Оказалось, что это полный бред": Муцениеце о главном страхе во время развода с Прилучным
16:52
Путин провел встречу с СПЧ: о чем президент общался с правозащитниками
16:37
"Добывала еду, охотилась, проходила шаманские обряды": Наташа Королева в окружении аборигенов шокировала видом
16:28
Политолог о решении Лукашенко закрыть границы Белоруссии: Правовой беспредел
16:21
Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы
15:58
"Славный малыш": близкие поздравляют Костюшкина с новорожденным на руках
15:55
Народ насмехается над мужем Нюши из-за ее свадебных кадров с Егором Кридом
15:28
Почему Александр Домогаров запирается в доме за глухим забором
15:23
"Измену можно было бы простить": дочь вспомнила предательство Олега Ефремова
15:15
Тест на знание песен Аллы Пугачевой
15:12
"Этот жлобятник надо закрыть на титановые двери": Фадеев назвал "Дом-2" пособием по сумасшествию
15:04
Сгубили Фриске и Гурченко: Бабкину заподозрили в применении опасных "уколов красоты"
14:35
Названы самые волнующие россиян события уходящего года
14:33
Россиянам предложили добавить льготы по налогам
14:27
"Вали отсюда, ты, шляпа усатая": раскрасневшийся Боярский устроил Галкину истерику
14:20
Разодрала лицо: из-за Пугачевой с Гогеном Солнцевым произошло страшное
14:19
Названы самые вредные для мозга продукты
14:09
У звезды "Тайн следствия" пропал ребенок
13:49
Украина призвала Россию вывести добровольцев из Донбасса под угрозой давления
13:44
Истощенный Клуни довел себя до госпитализации
13:42
"Как 16-летняя девочка, это нелепо": молодящуюся Бузову втоптали в грязь
13:42
Зудина об изменах мужу: Когда женщине чего-то не хватает, она ищет это на стороне
13:33
Мишустин обвинил три российских ведомства в подорожании продуктов
13:17
"Диагноз подтвердился": Меньщикова из "Дома-2" сразила страшная болезнь
13:12
Тихановская о закрытии границ Белоруссии: Режим хочет превратить страну в современный ГУЛАГ
13:08
Цивин бросил жену после девяти лет брака
12:59
Рубль снова повысился по отношению к доллару и евро
12:53
"Жаль, что не Бузова": Самбурская показала интимные забавы с подругой
12:53
Синоптики пообещали россиянам возвращение тепла
12:33
"Утер всех": пострадавшая из-за насмешек звезда "Интернов" сообщила об успехах
12:32
Сыр оказался способным продлить жизнь на четверть
12:31
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКУ в 2021 году
12:30
Виктория Боня вывела экстрасенса Джулию Ванг на чистую воду
12:08
"Пусть их пара выглядит как мезальянс": Кравец встала грудью за униженного Петросяна
12:04
Екатерина Волкова из сериала "Воронины" отказалась от второго ребенка
11:45
Визитку Путина выставили на продажу за полмиллиона рублей
11:39
Москалькова о работе российской правозащиты: Помощь получили миллион граждан
11:34
"Грустная или отмороженная": Темникову высмеяли на публике
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын Джигарханяна обвинил Петросяна в клевете после слов о мучительной смерти отца
Предсказана судьба Белоруссии без Лукашенко: Власть олигархов и передел собственности
"Джигарханяна можно было спасти": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление
"Как только природа создает подобных паразитов?": сын Джигарханяна устроил разборки с Цымбалюк-Романовской
Политолог: Лукашенко пытается примерить на себя роль советского генсека
Не понимал, как быть: пасынок Джигарханяна оправдался за свое отсутствие на похоронах
Политика
Ахеджакова сравнила Лукашенко со Сталиным: Не знаю, кто хуже

Ахеджакова сравнила Лукашенко со Сталиным: Не знаю, кто хуже

Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Лия Ахеджакова следит за событиями в Белоруссии. Она восхищается жителями республики, которые выходят на улицы и устраивают акции протеста.
прочитано 6772 раза

Лия Ахеджакова, как и многие люди, шокирована тем, что происходит в Белоруссии. Народная артистка России уверена, что людей довел до такого состояния президент Александр Лукашенко, который не оправдал их надежд.

ПО ТЕМЕ

Белорусы шокированы запретом на выезд из страны: Железный занавес подкрался незаметно

Эксперт о решении Лукашенко закрыть границы Белоруссии: Правовой беспредел

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Лия Меджидовна Ахеджакова

Лия Меджидовна Ахеджакова актриса театра и кино

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Актриса едва сдерживает эмоции, когда вспоминает дни после президентских выборов 9 августа. Тогда силовики избивали протестующих граждан. По мнению Ахеджаковой, Лукашенко ничем не лучше Иосифа Сталина, которого многие считают диктатором. "Я даже не знаю, кто хуже", – сказала артистка.

Журналисты поинтересовались у Ахеджаковой, на самом ли деле она в возрасте 10 лет писала письмо Иосифу Виссарионовичу и просила его выслать лекарство от туберкулеза для матери и тети. Актриса не стала скрывать, что такая просьба была, но тогда откликнулся другой человек, который прочитал ее обращение.

По словам Лии Меджидовны, кто-то договорился с рижским заводом, который производил этот препарат, и привез ее семье. Поэтому для народной артистки Иосиф Сталин остается человеком, который лишь расстреливал людей. "Это то же, что и Александр Лукашенко", – заявила Лия Ахеджакова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 10 декабря 2020, 17:16 Источник: Радыё Свабода ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Марьяна
Ответить
Ну тут я сказала бы вне всяких сомнений Лука почти всех диктаторов и кровавых узурпаторов в мире обогнал..уж от церкви отлучали и предали анафеме пожалуй только Лукашенку насколько я поняла...26 лет сидит на шее народа лыжник - хокэист)а все кто против в застенках
гость
Ответить
Они оба параноидальные психопаты.
1

Популярные темы форума

Политика

Украина призвала Россию вывести добровольцев из Донбасса под угрозой давления
Тихановская о закрытии границ Белоруссии: Режим хочет превратить страну в современный ГУЛАГ
"Украина готова к новому этапу": Зеленский сделал неожиданный шаг к миру на Донбассе
Эксперт предрек двоевластие в Белоруссии: Конфликт Лукашенко с преемником неизбежен

Шоу-бизнес

Известного российского певца обвинили в избиении: Спасибо за синяки
Шнуров снова приложил Пригожина: Холеная моська
"Это стало большой неожиданностью": заменившая Колтового актриса поделилась переживаниями
Война еще не проиграна: у провалившегося в суде Деппа появился шанс

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Искаженное маской лицо Корчевникова вызвало шок

Телеведущий напугал народ
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: серебряные серьги с аметистами

Получите прекрасный подарок к Новому году
Шоу-бизнес

Воробей разоткровенничалась о романе с молодым избранником: Я надеюсь, он сможет вынести

Юмористка раскрыла подробности

Шоу-бизнес

"Смешение полов": Костюшкин в женском платье вызвал отвращение

Подписчики пришли в ужас

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года
Гороскоп для Тельцов на 2021 год
Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+