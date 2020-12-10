Тихановская о закрытии границ Белоруссии: Режим хочет превратить страну в современный ГУЛАГ

Власти объявили о временном закрытии границ накануне. Граждане не смогут выехать из страны через наземные пункты пропуска. Решение является одной из мер защиты населения от коронавирусной инфекции, объяснили в правительстве.
Оппозиционер Светлана Тихановская отреагировала на известие в своем телеграм-канале. По ее словам, глава государства Александр Лукашенко боится правосудия и огласки, и поэтому решил спрятать свои преступления за закрытыми границами.
Тихановская добавила, что за 26 лет правления Лукашенко вернул республику во времена сталинизма с его репрессиями и железным занавесом. Режим хочет превратить Белоруссию в современный ГУЛАГ – тюрьму, где правят насилие и страх.
"Но я точно знаю: волю народа за закрытой границей не скрыть", – заключила оппозиционер.
Напомним, на выборах президента 9 августа победу одержал Александр Лукашенко. За политика отдали голос 80% белорусов. Его главного соперника Светлану Тихановскую поддержали 10% граждан.
Через несколько дней после оглашения итогов выборов оппозиционер была вынуждена покинуть страну. По некоторым данным, Светлана Тихановская получила угрозы от властей.
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