СМИ: Лукашенко стал неудобным партнером для Москвы

Польский журналист Вацлав Радзивинович в статье для издания Gazeta Wyborcza выразил мнение о том, что Кремль ясно хочет дать понять Александру Лукашенко, что ему ясно дать понять Александру Лукашенко, что ему "пора начать собирать вещи". По его мнению, России невыгодно защищать нынешнего президента Белоруссии.



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