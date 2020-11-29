Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Воскресенье
29 ноября
Лента новостей
12:08
Вскрылись детали тесной связи Заворотнюк и Миронова
11:57
"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
11:19
Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко
11:15
"Скоропостижно скончался на улице": Виктора Рыбина сокрушила смерть
10:58
Семейная драма Ларисы Вербицкой: телеведущая прятала сына от экс-супруга
10:34
Пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы
10:30
"Старенькая уже": Россияне спутали Пугачеву с мужчиной
08:17
"Изощренная месть": Барановская нашла способ насолить Аршавину
06:47
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
04:29
Многодетная мать Водянова разделась перед камерой
02:17
"Меня сейчас стошнит": 62-летняя Шэрон Стоун вызвала отвращение
00:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 ноября 2020 года
22:14
"Опухшие и страшные": Сестры Колисниченко из шоу "Дом-2" легли под нож
20:08
"Все мужчины изменяют": жена Тарасова поделилась личными переживаниями
18:00
Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет
17:59
Взлохмаченная Королева пошла вразнос после измены
17:51
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
17:39
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
17:37
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
17:14
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
16:57
"Ему одиноко": Ефремову предоставили отдельную камеру в СИЗО
16:53
Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
16:17
"Надо тысяч пятьсот в месяц": Звезда КВН рассекретила затраты
16:09
Светличная начала писать завещание на больничной койке
15:48
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
15:30
"Как на минном поле": Миронов откровенно о страшном недуге
15:10
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
13:59
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
13:38
"Я сильный, ты не справишься": Воля о признающемся в любви Харламову мужчине
13:36
"В каждой бочке затычка": Кожевникова сцепилась с бывшей женой Гогунского
13:29
Стало известно имя нового руководителя театра Романа Виктюка
13:08
Никакой свадьбы: Бузова и ее бойфренд не решились на семейные обязательства
13:04
"Похож на некрасивую бабушку": Диброва закидали камнями за неудачный вид
13:02
Подруга умоляла Ивлееву бросить Элджея
12:41
Достиг дна: Попавший в антирейтинг артистов Меладзе сделал заявление
12:26
Голая Анастасия Волочкова без купальника шокировала публику
12:14
Работала в поле и на ферме: супермодель из Вьетмана выбилась из нищеты и покорила мир
12:08
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек
11:39
"Не курить и водочку не пить": Иван Краско страдает из-за коронавирусной инфекции
11:31
Дегтярев назвал победивших в "Большой перемене" школьников будущим Хабаровского края
11:24
70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом
10:58
Раздетая Асмус с бутылкой водки в руках всполошила народ
10:56
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
10:56
В России заговорили о готовности США воевать из-за "Северного потока-2"
10:23
Зарабатывающая миллионы долларов Собчак пожаловалась на повышение налога на 2%
06:51
Спевшаяся со старым другом Кожевникова заговорила о ревности
04:38
Переболевшую ковидом Бородину заподозрили во лжи: Вам следователем надо идти работать!
02:09
Потерявшая ребенка жена Алека Болдуина сообщила о новой беде
00:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 ноября 2020 года
23:18
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Об этом обязательно начнут говорить": Ветлицкая об истинных причинах страшной смерти Джигарханяна
"Сижу на подножных кормах": стало известно о бедственном положении Бориса Щербакова
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
Вадиму Казаченко грозит голодная смерть
Украинский дипломат: Приход Байдена дает шанс вернуть Крым
Тихановская пролила свет на контакты с Байденом
Политика
Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко

Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Журналист Николай Сванидзе дал неутешительный прогноз для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он считает, что политик уйдет с поста в обозримом будущем.
прочитано 1038 раз

Сванидзе полагает, что в Москве активно готовят замену главе республики. То, что сейчас происходит в Белоруссии, он сравнил с событиями 1917 года в России.

ПО ТЕМЕ

Политолог: Москва настаивает на немедленном начале смены власти в Белоруссии

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам журналиста, Александр Лукашенко показывает всему миру, как не надо поступать. Он добавил, что на штыках усидеть долго очень трудно. Николай Сванидзе констатировал, что Александр Лукашенко уже катастрофически непопулярен, и обратной дороги у него нет.

Журналист отметил, что Владимир Путин видит это и сотрудничает с белорусским коллегой до тех пор, пока не нашел ему альтернативную замену. По мнению Николая Сванидзе, поскольку Россия сейчас поддерживает режим Александра Лукашенко, наш рейтинг на мировой политической арене не растет.

"Но силовики белорусские ориентируются на Кремль. И как только Путин… и предаст Лукашенко, они перестанут его поддерживать сами", – заявил журналист. Как бы там ни было, Николай Сванидзе уверен, что нынешнего президента Белоруссии "уйдут" и в очень обозримом времени".

Новый кандидат должен удовлетворять всего двум простым критериям, считает эксперт. Во-первых, замена должна быть как минимум избираема в Белоруссии, и чтобы она более или менее ориентировалась на Москву.

Автор: 29 ноября 2020, 11:19 Источник: "Эхо Москвы" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Быстрее пока не всех угробил
всех лука не угробит,но народ Беларуси очень разочаруется поддержкой Россией этого престарелого вампира.
Гость
Ответить
Быстрее пока не всех угробил
1

Популярные темы форума

Политика

Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек

Шоу-бизнес

Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет
Взлохмаченная Королева пошла вразнос после измены
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
"Ему одиноко": Ефремову предоставили отдельную камеру в СИЗО

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой

Женщина на все готова ради артиста
Шоу-бизнес

"Изощренная месть": Барановская нашла способ насолить Аршавину

Телеведущая обижена на экс-возлюбленного

Шоу-бизнес

"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"

Народ устал от одних и тех же артистов
Шоу-бизнес

Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет

Певица предстала в необычном образе

Гороскоп

Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+