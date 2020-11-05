Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Четверг
5 ноября
Лента новостей
14:13
Лукашенко загнал себя в угол – политолог
14:09
"Происходит обмен блевотины": Пригожин набросился на матерщинников Шнурова и Моргенштерна
14:02
"Развивается слабоумие": Алена Водонаева столкнулась с болезнью Альцгеймера
14:00
В США умерла звезда фильма "Титаник"
13:59
Похоронили три раза: инфицированная Донцова вышла на связь
13:52
Страшный недуг лишил всего продюсера Игоря Матвиенко
13:39
Карантин и отмена спектаклей в театре Ермоловой: Олег Меньшиков серьезно болен
13:35
"Как под копирку": Мороз души не чает в младшей сестре
13:34
"Кошмар": внук Караченцова ослаб из-за смертельного вируса
13:25
Политолог: При Байдене распад Америки продолжится
13:23
Лжесвященники тянули деньги из москвичей
13:21
Оставшийся без копейки Ефремов требует вернуть часть выплаченных потерпевшим денежных средств
13:12
Под Москвой поймали семью фальшивомонетчиков
12:54
"Пришлось отказаться": Пьеха высказался о возвращении на сцену после тяжелой болезни
12:51
Избрание Байдена президентом США посчитали благом для России
12:49
Жена оставила новорожденного сына Стычкину и уехала к Цапнику
12:45
В Кремле высказались об итогах выборов в США
12:44
Кремль о темпах распространения коронавируса в России: Готовимся к худшему
12:40
Что случилось со звездой сериалов Полиной Максимовой
12:39
Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
12:20
Погибли люди: неуправляемый автобус влетел в здание университета в Новгороде
12:19
Похож на папу: Снигирь впервые за долгое время показала сына от Цыганова
12:13
Сергей Зверев откровенно о безудержном сексе: Особенно сильно орал мужик сверху
12:07
"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов
11:59
В Подмосковье женщина заказала убийство собственного отца
11:57
Повторное заражение COVID-19: назван влияющий фактор
11:49
Любимец советских женщин скончался после тяжелой борьбы с болезнью
11:46
В Пермском крае в аварии с грузовиком погибли медики
11:36
Осложнения: Дана Борисова о последствиях избиения дочери
11:15
Набожного Корчевникова обвинили в бесовщине
11:01
Певица МакSим о романе со звездой "Молодежки": Узнала о чувствах из интервью
10:44
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,7 миллиона
10:30
Зеленский тепло принял оправданного по делу об убийстве украинского нацгвардейца: Вы молодец
10:24
"Как хорошо, что в положении": Топурия с большим животом пустилась в пляс
10:21
"Дамочка так расстроена": сомневающуюся в отцовстве Петросяна Степаненко выставили на посмешище
10:16
Свинья убила своего хозяина и начала его есть
10:15
"Господи! Поскорее": о чем просит неузнаваемая Алла Пугачева
09:55
Мужчина умер после поножовщины в центре Петербурга
09:55
"Горько!": Миронов и Хаматова целовались на виду у всех
09:47
Есть жертвы: пассажирский поезд снес машину в ЯНАО
09:32
66-летняя Любовь Успенская сообщила о втором ребенке
09:31
Как итоги выборов в США отразятся на курсе рубля
09:21
Последствия смертельной аварии в Петербурге попали на видео
09:10
"Муж вошел в комнату, когда Юля прижалась ко мне": откровения поклонника Началовой
09:08
В Москве вновь продлили дистанционный режим для школьников
08:59
В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру из пожара
08:45
В Москве глухонемые предложили познакомиться избитой ими студентке
08:40
COVID-19 и США: стали известны подробности часового телефонного разговора Путина и Лукашенко
08:30
Известный ведущий сделал заявление: Светланы Моргуновой больше нет
08:23
В Забайкалье произошло землетрясение
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит
Политика
Лукашенко загнал себя в угол – политолог

Лукашенко загнал себя в угол – политолог

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Шелег/БелТА/ТАСС
Шансов на мирный исход кризиса в Белоруссии с каждым днем все меньше. Скоро президент Александр Лукашенко даст силовикам приказ стрелять на поражение, сказал глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
прочитано 96 раз

Эксперт заявил, что Александр Лукашенко не был готов к августовским событиям. Политик надеялся, что белорусы в любом случае проголосуют за его кандидатуру на выборах президента. Еще весной он отказался ввести в стране жесткий карантин из-за коронавируса.

ПО ТЕМЕ

COVID-19 и США: стали известны подробности часового телефонного разговора Путина и Лукашенко

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Когда страну охватили акции протеста, Лукашенко испугался и стал делать неоднозначные заявления. Сначала президент пытался обвинить Россию в попытке совершить госпереворот, затем его риторика приобрела антиевропейский характер, отметил политолог.

Далее последовали появление Лукашенко на публике с автоматом в руках и угрозы "лишить рук" протестующих. "Все это выдает страх человека, который решил бороться за власть до последнего, но явно не готов к этому", – выразил мнение Гращенков.

Эксперт допустил, что кризис в республике будет дальше углубляться. Вероятно, скоро президент поручит силовикам стрелять на поражение. По мнению политолога, Александр Лукашенко сам загнал себя в угол и развязал в Белоруссии гражданскую войну.

Массовая акция протеста прошла в республике в минувшее воскресенье. Демонстрация была приурочена ко дню памяти жертв сталинских репрессий. В Минске прошли жесткие задержания оппозиционеров. Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Автор: 5 ноября 2020, 14:13 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Шансы Байдена стать президентом увеличились
Эксперт о подсчете голосов на выборах президента США: У Трампа возникли проблемы
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем

Шоу-бизнес

Страшный недуг лишил всего продюсера Игоря Матвиенко
Карантин и отмена спектаклей в театре Ермоловой: Олег Меньшиков серьезно болен
"Кошмар": внук Караченцова ослаб из-за смертельного вируса
Оставшийся без копейки Ефремов требует вернуть часть выплаченных потерпевшим денежных средств

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Муж вошел в комнату, когда Юля прижалась ко мне": откровения поклонника Началовой

Они могли бы стать красивой парой
Шоу-бизнес

"Как хорошо, что в положении": Топурия с большим животом пустилась в пляс

Певица глубоко беременна
Шоу-бизнес

Сергей Зверев откровенно о безудержном сексе: Особенно сильно орал мужик сверху

Знаменитый стилист признался, что еле остался жив
Шоу-бизнес

"Происходит обмен блевотины": Пригожин набросился на матерщинников Шнурова и Моргенштерна

Продюсер вне себя от злости

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+