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Политика
Названы наиболее вероятные варианты разрешения политического кризиса в Белоруссии

Названы наиболее вероятные варианты разрешения политического кризиса в Белоруссии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Экономист и руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико видит несколько сценариев, по которому могут развиваться события в Белоруссии. Эксперт сказал с уверенностью лишь одно: отставка Александра Лукашенко неизбежна.
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Пока Светлана Тихановская выдвигает требования властям Белоруссии, Александр Лукашенко предпринимает все, чтобы удержаться на посту президента. Жители республики по-прежнему верят, что смогут избавиться от действующего режима, поэтому продолжают устраивать акции протеста.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению Заико, в ближайшее время Лукашенко может уйти долгосрочный отпуск. Обязанности Александра Григорьевича временно перейдут Государственному совету, в котором будут не только опытные люди, но и новое поколение управленцев. Эксперт предполагает, что этот вариант развития событий поддерживает Кремль.

Надеется на добровольную отставку Лукашенко не стоит, считает экономист, поскольку очевидно: Александр Григорьевич будет драться за пост президента до последнего. Наиболее вероятен его уход "по состоянию здоровья". Заико отметил, что наблюдать за происходящим в стране тяжело, а находиться внутри этого процесса – тем более.

Леонид Федорович назвал режим Лукашенко осколком СССР. При этом эксперт не мог не отметить жизнестойкость президента Белоруссии. Заико считает, что Александру Григорьевичу нужно побороться за место в Кремле, поскольку в России его рейтинг выше.

Автор: 15 октября 2020, 17:15 Источник: Салiдарнасць ✓ Надежный источник
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МЕНСК
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