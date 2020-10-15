Названы наиболее вероятные варианты разрешения политического кризиса в Белоруссии

Экономист и руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико видит несколько сценариев, по которому могут развиваться события в Белоруссии. Эксперт сказал с уверенностью лишь одно: отставка Александра Лукашенко неизбежна.

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