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Политолог о реакции Лукашенко на события в Киргизии: Испуган выше всякой меры

Политолог о реакции Лукашенко на события в Киргизии: Испуган выше всякой меры

Александр Лукашенко. Фото: БелТА/ТАСС
Революция в Киргизии произвела большое впечатление на Александра Лукашенко, считает политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, этим объясняется неожиданный визит белорусского лидера в СИЗО.
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События в Киргизии и в Белоруссии не имеют ничего общего, считает Лукашенко. Белорусский лидер назвал такие сравнения непрофессиональными. "Не следует проводить здесь параллели", – заявил он.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко притворяется, считает Суздальцев. По словам политолога, молниеносная революция в Киргизии произвела на белорусского лидера ошеломительное впечатление.

Спустя шесть дней после событий в Бишкеке Лукашенко неожиданно приезжает в СИЗО КГБ, где несколько часов говорил с политзаключенными, в том числе с экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико, о конституционной реформе. При этом белорусское телевидение не устает говорить о виновности этих людей.

Зачем белорусский лидер пошел на такой странный шаг, способный нанести серьезный ущерб его имиджу, задается вопросом Суздальцев. По его мнению, Лукашенко, впечатлившись очередной киргизской революцией, осознал, что сидящие за решеткой политзаключенные при удобном случае могут взять власть в стране.

Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Поведение лидера Белоруссии говорит о том, что он "испуган выше всякой меры", убежден Суздальцев. "Действующий президент заметался по тюрьмам, демонстрирует готовность договариваться – он боится, что сегодня "Бишкек" переедет в Минск", – цитирует политолога портал Politoboz.com.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. В тот же день в Бишкеке начались акции протеста против итогов голосования. Митингующие захватили здания парламента и правительства и освободили из тюрьмы бывшего президента Азмазбека Атамбаева.

В отличие от Киргизии, протестующие в Белоруссии настроены на ненасильственную смену власти. Но за два месяца с момента президентских выборов Александр Лукашенко так и не пошел на переговоры с оппозицией. Глава государства надеется разрешить политический кризис путем конституционной реформы.

12 октября 2020, 21:57 Источник: Politoboz.com ✓ Надежный источник
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