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Политика
Появление пророссийских сил в Белоруссии сочли невозможным: Лукашенко их быстро уничтожит

Появление пророссийских сил в Белоруссии сочли невозможным: Лукашенко их быстро уничтожит

Фото: Nikolay Vinokurov/www.legion-media.ru
Политолог Андрей Суздальцев призвал не питать надежды, что в Белоруссии появятся влиятельные политические силы, настроенные на интеграцию с Россией. Последствия от поддержки Александра Лукашенко Кремль будет пожинать очень скоро, убежден эксперт.

Продолжение: Кремль предостерегли от интеграции с Лукашенко: Он токсичен, лучше подождать пару лет
прочитано 2356 раз

Суздальцев исключил возможность появления пророссийских сил в Белоруссии, которые могли бы стать альтернативой Лукашенко. Даже если они появятся, то власть их быстро уничтожит как угрозу своему положению, уверен эксперт.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Текущий формат российско-белорусских отношений приведет к тому, что Москва потеряет Минск, предупредил Суздальцев. В августе Россия поддержала Лукашенко в ущерб братскому белорусскому народу, констатировал эксперт.

"Последствия этого нужно ожидать в ближайшие месяцы", – убежден политолог.

Политический кризис в республике далек от завершения, власть по-прежнему отказывается общаться с народом, сказал Суздальцев. Насилие силовиков в отношении протестующих в первые дни после выборов сделало Лукашенко нелегитимным в глазах белорусского общества, заявил эксперт. По его мнению, в Кремле не осознают, что ситуация в братской республике изменилась кардинально.

Что касается кредита в 1,5 миллиарда долларов, которые Россия выдала Белоруссии в сентябре, то этих денег Москва больше не увидит, уверен Суздальцев. Эти средства нужны Лукашенко на поддержку режима: после президентских выборов страна находится в международной изоляции, сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру".

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ранее о готовности провести интеграцию с Россией заявили в белорусской Республиканской партии справедливости и труда (РПСТ). По словам ее члена Эльвиры Мирсалимовой, силам, которые выступают за сближение с Москвой, приходится преодолевать сопротивление властей.

В текущем политическом кризисе она винит руководство страны. Лукашенко не достаточно сделал для борьбы с западными некоммерческими организациями, которые последние годы развернули кипучую активность в Белоруссии, заявила Мирсалимова.

Напомним, что с 9 августа в Белоруссии идут акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская была вынуждена уехать из страны. Евросоюз ввел персональные санкции против нескольких десятков человек из окружения президента.

12 октября 2020, 13:25 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
. КРЕДИТНАЯ ПРИМЕТА.

Да, Саня, жизнь –
Она сердита…
Лет 6-ть назад летал
И Янукович, за кредитом.
1

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