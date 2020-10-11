"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил неожиданный визит в СИЗО, где содержатся лидеры оппозиции. Своим решением провести переговоры с этими людьми политик немало удивил экспертное сообщество.

Обе стороны политического противостояния в Белоруссии были уверены, что Александр Лукашенко не пойдет ни на какие переговоры и уступки своим оппонентам. Его сторонники объясняли это тем, что говорить белорусскому лидеру попросту не с кем – дескать, у уличного протеста нет вменяемых лидеров.

Противники действующего главы государство указывали на то, что действующий глава государства боится показаться слабым, а организация переговоров с противниками будет восприниматься именно так. Однако Александр Лукашенко смешал все карты как дружественным, так и враждебным ему экспертам.

"Он взял и пришел в тюрьму. Нашли даже круглый стол в СИЗО КГБ", – заметил политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Эксперт напомнил, что многие лидеры оппозиции физически не смогли принять участие в переговорах с Александром Лукашенко, поскольку они находятся за границей. Те же из соперников действующего президента, кто решил остаться в Белоруссии, оказались за решеткой.

Именно с ними политик и пошел на диалог. "Если хочешь начать переговоры, найдешь с кем. Было бы желание", – подчеркнул Валерий Карбалевич.

Сейчас эксперты гадают, к чему приведет этот неожиданный шаг. Кто-то верит в глобальные перемены, предвестником которых стали переговоры. Другие осторожно отмечают, что, возможно, белорусское общество попалось на очередной отвлекающий маневр опытного интригана Лукашенко.