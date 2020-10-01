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Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии

Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии

Светлана Тихановская. Фото: Valdas Kopustas via www.imago-im/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин мог бы сыграть важную роль в разрешении кризиса в Белоруссии. Такое мнение высказала оппозиционер Светлана Тихановская.
прочитано 1810 раз

В беседе с журналистом Светлана Тихановская отметила, что оппозиция готова к открытому диалогу с властью. Политик хотела бы, чтобы соседние страны приняли участие в этих переговорах.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

"Было бы замечательно, если бы президент Франции Эмманюэль Макрон мог пригласить главу России Владимира Путина выступить в качестве посредника", – поделилась мыслями оппозиционер.

Отметим, что Эмманюэль Макрон стал первым мировым лидером, который публично отказался признать победу Александра Лукашенко на выборах. О фальсификации голосования также позднее заявила и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее власти Великобритании и Канады ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и высших должностных лиц республики. Им запретили въезд и заморозили активы.

Массовые беспорядки в Белоруссии не утихают более семи недель. Каждый день сотни жителей страны выходят на улицы с требованием отставки президента. Также они настаивают на справедливом расследовании всех преступлений силовиков.

Глава государства обвинил Запад в разжигании внутриполитической обстановки. По его словам, европейские лидеры заинтересованы в дестабилизации ситуации. Якобы они хотят использовать Белоруссию для удара по России.

Автор: 1 октября 2020, 14:55 Источник: RTL ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Любовь Одинцова (Вашкевич)
Ответить
Виктор Рыбаков
Кухарка уже и сама поверила,что белорусы её ждут-не дождутся,как же, ведь само Эмманюэль её принимает!
За себя отвечай, товарищ. С чего это ты взялся говорить за других? Кто ж тебя уполномочил? Сам что ли? С тобой никто не встречался. Обида гложет?
Виктор Рыбаков
Ответить
Кухарка уже и сама поверила,что белорусы её ждут-не дождутся,как же, ведь само Эмманюэль её принимает!
Игорь Крутолевич
Ответить
Не в свои сани села. НИКАКАЯ. Хотя, может у нее и котлеты такими же были...
Любовь Одинцова (Вашкевич)
Ответить
Larissa kunova
Эту сучарную тварь судить надо.Шестерка безмозглая размечталась стать президентом. <цензура> тварь.
Черно в сознании некоторых. Уже известно, что после встречи с Тихановской Макрон связался с Путиным. Цель России, США и Евросоюза одна: смена режима в Беларуси, отстранение от власти проигравшего выборы Лукашенко. Россия является гарантом и посредником в переговорах гражданского общества и власти. Так что, не усердствуй в оскорблениях, Лариса. Женщину это не красит.
Larissa kunova
Ответить
Эту сучарную тварь судить надо.Шестерка безмозглая размечталась стать президентом. <цензура> тварь.
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