Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Четверг
1 октября
Лента новостей
10:45
Страшный недуг лишил Григория Лепса самого ценного
10:19
В России появится министерство счастья
10:12
Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
10:04
Названа самая большая ошибка больных коронавирусом
09:35
Ребенок известной модели умер во время родов
09:24
Взмокший Петросян покрутился на мужике
09:13
В Минфине допустили отмену накопительной пенсии в России
09:00
Народ обсуждает расставание Наташи Королевой с мужем
08:46
Вид сморщенной Пугачевой рядом с Ротару вызвал шок
08:42
В России с 1 октября повысят зарплаты бюджетников – подробности
06:43
Шишкова перенесла пластическую операцию
04:32
Ивлеева поплатилась за пристрастие к бутылке
02:23
Джоли запретила Питту видеться с детьми после его путешествия с новой пассией
00:14
"Одна ошибка – и семьи нет": сделано сенсационное заявление о жизни Королевой после измены Тарзана
22:03
СМИ: 45-летний Леонардо Ди Каприо скоро станет отцом
22:03
Военно-транспортный самолет США экстренно сел в Одессе
21:54
Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
21:48
В Москве арестовали сотрудника консерватории по подозрению в убийстве
21:40
В Подольске при пожаре в квартире пострадал человек
21:29
"Кровь залила глаза": грабители жестко избили звезду советского кино
21:12
Политолог: Лукашенко выставляет позицию Прибалтики как угрозу независимости Белоруссии
20:12
Эксперт о режиме Лукашенко: Рабовладельческая колония дохристовых времен
20:10
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года
20:08
В Киеве после избиения умерла сотрудница посольства США
19:45
Прекрасные отношения: Учитель ответил на слухи об интиме с Асмус
19:24
"Наложили несколько швов": Водонаева обратилась к народу после тяжелой операции
19:09
Тарзан начал писать стихи: Слишком велика цена
18:42
Появились новые детали в деле о гибели дочери Конкина
18:38
Никаких заморочек: почему Алена Шишкова никуда не берет дочь от Тимати
18:27
Вид раздутой звезды сериала "Воронины" вызвал шок
18:14
В Железнодорожном мужчина напал на таксиста и угнал его машину
18:06
"Как мумия": Буланова напугала народ своим видом
18:03
Политолог: Из-за обиды Лукашенко готов уничтожить страну
17:52
Почему мужья уходят к молодым: Наташа Королева пошла к психотерапевту
17:52
В Подольске машина скорой помощи с пациентом попала в аварию
17:50
Володин: При рассмотрении бюджета нужно обратить внимание на развитие села
17:41
"Я чувствую, что это конец": онкобольная звезда "Зачарованных" готовится к смерти
17:26
"Да, понравилось": после слухов о романе на стороне Агутин рассказал о сексе втроем
17:08
Мне все равно: Оксана Самойлова наплевала на обвинения в воровстве чужого бизнеса
17:07
Собчак высмеяли за нелепый наряд: Успеешь еще показать
16:57
Тимати довел конфликт с Киркоровым до предела: Не буду стоять на одной сцене!
16:57
Подобной решимости никогда не было: Хаматова ответила на слухи о своем коварстве
16:49
В Москве умер автор мультика "Фунтик" Валерий Шульжик
16:36
"Принесешь в подоле – лишу наследства!": Кравец подкладывает презервативы 13-летней созревшей дочке
16:33
Исхудавшая Марина Александрова сообщила о тяжелой болезни
16:20
"Перевал Дятлова": звезда кино Петр Федоров раскроет тайну загадочных смертей
16:19
Беременна от Майами? Айза Анохина показала округлившийся живот
16:17
Галустян не постеснялся выйти на сцену пьяным: Для блеску глаз
16:11
Баширов заступился за Ефремова: Судьба была предопределена
15:59
Уехал из страны и не вернулся: соведущий Малышевой из "Жить здорово" вышел на связь после исчезновения
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко
Передовые умы бегут из Белоруссии из-за Лукашенко: Черная Луна над страной
Кудрявцевой вмазали за раскрытие тайны Шепелева
Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла
Эксперт объяснил стратегию Путина в отношении Белоруссии: Готовится к войне с НАТО
Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома
Политика
Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать

Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Массовые беспорядки в Белоруссии продолжаются более семи недель. Народ устал от президента Александра Лукашенко: его не готовы ни видеть, ни слышать. Такое мнение выразил политический обозреватель Петр Кузнецов.
прочитано 1002 раза

По словам эксперта, власть Александра Лукашенко всегда держалась на пропаганде и системе наказаний. Общество было раздроблено и не могло объединиться вокруг какого-либо вопроса. Длительное время политику удавалось держать людей в узде.

ПО ТЕМЕ

Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Однако все изменилось в августе этого года. Победа Лукашенко на выборах президента настолько возмутила народ, что он решил восстать против действующего режима. "Если говорить как есть, то людей президент бесит", – подчеркнул обозреватель.

Белорусы перестали верить лжи и дезинформации федеральных каналов. Более того, они перестали бояться Лукашенко. Они поняли, что наказать большинство жителей страны у него не получится, рассказал Кузнецов в своем телеграм-канале.

В период акций протеста президент резко изменил систему руководства. Александр Лукашенко сделал ставку исключительно на насилие. Как отметил эксперт, глава государства выбрал формат рабовладельческой колонии дохристовых времен, где есть надсмотрщики и рабы.

Эта система взаимоотношений канула в лету, потому что уже тогда показала свою неэффективность. Для ее поддержания нужны колоссальные средства. Кузнецов усомнился в том, что у Александра Лукашенко хватит сил остаться на посту еще на несколько лет.

Автор: 1 октября 2020, 10:12 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
Эксперт о режиме Лукашенко: Рабовладельческая колония дохристовых времен
Политолог: Лукашенко выставляет позицию Прибалтики как угрозу независимости Белоруссии
Эксперт: Меркель подложила свинью Лукашенко

Шоу-бизнес

Ребенок известной модели умер во время родов
Взмокший Петросян покрутился на мужике
Народ обсуждает расставание Наташи Королевой с мужем
Вид сморщенной Пугачевой рядом с Ротару вызвал шок

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Народ обсуждает расставание Наташи Королевой с мужем

Стриптизер выступил с интригующим сообщением
Шоу-бизнес

"Одна ошибка – и семьи нет": сделано сенсационное заявление о жизни Королевой после измены Тарзана

Что чувствует певица

Шоу-бизнес

Ребенок известной модели умер во время родов

Безутешная женщина показала крошечного малыша
Шоу-бизнес

Долг бывшего директора шоу "Уральские пельмени" вырос до 5 миллионов рублей

Сумма увеличилась на полтора миллиона рублей

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+