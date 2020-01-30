Такого провала еще не было: неудачнику Зеленскому вынесли приговор

Вместо избавления от политики Петра Порошенко новое
руководство страны принялось ее ускорять, возмутился экономист Виктор
Скаршевский. Промышленные показатели сокращаются уже семь месяцев подряд,
сказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина".
"В декабре 2019 года промышленность показала -8,3% к декабрю 2018 года. А машиностроение, где самая высокая добавленная стоимость, просело на 14,5%", – уточнил эксперт.
Ситуацию в экономике Скаршевский назвал рецессией. А в это время правительство нахваливает себя и обещает новые успехи, возмутился эксперт.
Провалены и доходы государственного бюджета: казна недосчиталась до 10% поступлений. "Такого провала в Украине давным-давно не было", – резюмировал Скаршевский.
Недовольны граждане и неспособностью президента остановить бойню в Донбассе. Недавний обстрел Донецка из крупнокалиберной артиллерии говорит о том, что команда Владимира Зеленского ничем не отличается от соратников Петра Порошенко, уверена киевский адвокат Татьяна Монтян.
Отсутствие результатов влияет не только на главу государства, но и на его партию. Эксперты уверены: социологи искусственно завышают рейтинг пропрезидентской политсилы "Слуга народа".
Недавний соцопрос зафиксировал, что партию Зеленского поддерживают 45% граждан. В реальности эта цифра может быть в два раза ниже, сообщил ранее в своем блоге бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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