Новости Украины продолжают рисовать перед читателем картину жуткого раскола внутри граждан одной страны. Пока агрессивное меньшинство пытается навязать свои взгляды молчаливому большинству, у того зреет недовольство, грозящее вылиться в очередной кровавый конфликт и гражданское противостояние.
Тем временем Владимир Зеленский не просто не улучшает ,но и лишь усугубляет ситуацию. В частности, речь президента Украины, которую он произнес в Польше, только усиливает общую дестабилизацию, поскольку на пустом месте создает противостояние современных украинцев с, на первый взгляд, советской властью, а на деле – с настоящими корнями страны.
"В этом противостоянии, прежде всего, мы теряем Украину. Потому что Украина состоялась как правопреемница Советского Союза, да, того самого, который победил в Великой отечественной войне. В 1930-х годах мы вернули Западную Украину, потом Буковину, в 1954 году – Крым. То есть, Зеленский предлагает все эти достижения перечеркнуть, они ведь были "тоталитарными завоеваниями", – в эфире телеканала "112 Украина" объяснила киевский журналист Ирина Гаврилова.
Таким образом, Владимир Зеленский, сам того не желая, подготовил моральное обоснование для очередного раздела Украины, вероятность которого возрастает с учетом накопившихся между востоком и западом страны противоречий.
В таком развитии сценария заинтересована, в частности, Польша, где президент Украины и произнес свою речь. Это, считает журналист, может указывать на то, что Владимира Зеленского обманули и подставили. Дескать, его специально так настроили, чтобы русофобская истерика под видом выступления на историческую тему показалась ему хорошей идеей, а в дальнейшем эти неосторожные слова более опытные политики будут использовать уже в своих интересах.
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