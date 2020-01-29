"Подонки и мрази": украинцы взвыли от обманщика Зеленского

Главную озабоченность украинцев вызывает война в Донбассе.
Зеленский обещал прекратить бойню, но пока дальше слов дело не идет. Больше
всего достается Донецку: столицу ДНР обстреливали при Петре Порошенко, бомбят и
при новой власти. "Твари, подонки и мрази – все, что я говорила, ничего не
изменится", – возмутилась Монтян.
По ее словам, она находилась в Донецке, когда украинские военные начали обстрел города. "Это было 24 января, бабахало так, что просто майка заворачивалась", – рассказала адвокат в эфире телеканала "Юнион".
Почему война до сих пор не остановлена? У Монтян на этот счет две версии: или Зеленского подставляют, или продолжение бойни его устраивает.
Напомним, 24 января украинские войска выпустили по Донецку 12 мин калибром 120 миллиметров. Силовики использовали минометы, реактивные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В декабре прошлого года тема Донбасса обсуждалась на саммите нормандской четверки в Париже. Участники встречи выступили за прекращение огня, договорились об обмене пленными и дальнейшем отводе вооружений.
Спустя два месяца почти ничего из этого не выполнено. В конце декабря стороны провели обмен удерживаемыми лицами. Однако очередной этап отвода вооружений не начался. Прекращения огня тоже не наступило. Как и ранее, режим тишины периодически нарушается украинскими военными.
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