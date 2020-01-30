Поделил людей на три сорта: бессовестного Зеленского прилюдно распекли

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обрушилась с критикой на президента страны Владимира Зеленского. По ее словам, тот ведет общество к расколу.

Политик напомнила, что перед президентской гонкой Владимир Зеленский пообещал избирателям пересмотреть языковой закон, принятый правительством Петра Порошенко в июле 2019 года. Он предусматривает, что украинский язык должен использоваться в органах власти и во всех других публичных сферах жизни.

"Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: "Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан". Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел. "Армия, мова, вира" бодро шагают по стране", – рассказала Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne.

Бывший министр юстиции добавила, что правительство Владимира Зеленского предлагает новые законы и подзаконные акты, которые ведут к разделению общества на несколько групп. "Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные", – цитирует экс-главу ведомства РИА Новости.

Напомним, что закон "Об общем среднем образовании" предполагает постепенный перевод всех школ на украинский язык. Согласно документу, русскоговорящие дети обучаются на родном языке до пятого класса, а затем около 80% предметов будут вестись на государственном языке. Для учащихся, говорящих на языках стран ЕС, время преподавания на украинском языке увеличится до 60% к девятому классу, сообщает РИА ФАН.