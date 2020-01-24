"Он покойник": Зеленский поплатился за роковую ошибку

Отказ Владимира Зеленского от поездки в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста вызвал резкую реакцию в экспертной среде. Для еврейского мира президент Украины умер, заявил политолог Евгений Сатановский.



Не ехать в Израиль Зеленский решил за день до мероприятия. "Зеленского больше нет, он покойник. По крайней мере в еврейском мире – это 100%", – сказал эксперт порталу "Взгляд".



Сатановский назвал Зеленского "местечковым клоуном". Его отказ ехать от посещения Израиля – плевок в лицо и евреям, и украинцам, уверен политолог. После такого поступка у лидера Незалежной не осталось ни имени, ни репутации, считает эксперт.

Возможная поездка президента в Израиль вызвала нешуточные баталии внутри самой Украины. Одни поддержали президента, другие предостерегли его от участия в мероприятии. По мнению последних, Владимир Зеленский на фоне Владимира Путина смотрелся бы как статист массовки.

Видимо, президент Украины испугался за свой имидж. Зато восприятие Украины за рубежом его, видимо, не слишком заботит. По словам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, отказавшись от поездки, Зеленский вычеркнул Украину из компании великих держав. Тех, кто посоветовал президенту проигнорировать мероприятие, парламентарий назвал "неумными".

Но к серьезным последствиям демарш главы государства не приведет, поспешил успокоить Рабинович соотечественников. В Израиле хорошо понимаю, что Зеленский еще молод и недостаточно опытный, сказал депутат в эфире телеканала "112 Украина".

Всемирный форум памяти жертв Холокоста прошел 23 января в Иерусалиме. В числе гостей был Владимир Путин. Выступление президента России было самым сильным и содержательным. Для предотвращения трагедий масштаба Холокоста президент призвал созвать саммит государства – членов антигитлеровской коалиции.