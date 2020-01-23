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Политика

"Ограниченный человек": Зеленскому врезали за провальное выступление

Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме разгромили зарубежные СМИ. По мнению экспертов, Владимир Зеленский является никчемным политиком.
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Израильский телеканал Arutz 7 выпустил громкий материал, в котором разобрал речь Владимира Зеленского на экономическом форуме. Журналисты назвали выступление украинского лидера провальным, а его заявления – абсурдными.

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"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Владимир Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком", – приводит отрывок статьи РИА Новости.

Эксперты также были удивлены тем, что украинский президент находился в практически пустом помещении. До него выступал с речью премьер-министр Пакистана Имран Хан, все места в зале были заняты.

Кроме того, недоумение у журналистов вызвали жалобы Владимира Зеленского на то, что ему не хватает времени для семьи. Эксперты напомнили, что совсем недавно украинский лидер отдыхал в Омане вместе с женой, передает "Царьград".

Напомним, в начале января СМИ сообщили о том, что украинский лидер отправился в Оман. Журналистам удалось узнать, что Владимир Зеленский остановился с супругой в одном из самых дорогих отелей. Многие украинцы осудили президента, устраивающего себе роскошный отдых в непростое для страны время.

Автор: 23 января 2020, 19:52

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