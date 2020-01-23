"Ограниченный человек": Зеленскому врезали за провальное выступление

Израильский телеканал Arutz 7 выпустил громкий материал, в котором разобрал речь Владимира Зеленского на экономическом форуме. Журналисты назвали выступление украинского лидера провальным, а его заявления – абсурдными.
"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Владимир Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком", – приводит отрывок статьи РИА Новости.
Эксперты также были удивлены тем, что украинский президент находился в практически пустом помещении. До него выступал с речью премьер-министр Пакистана Имран Хан, все места в зале были заняты.
Кроме того, недоумение у журналистов вызвали жалобы Владимира Зеленского на то, что ему не хватает времени для семьи. Эксперты напомнили, что совсем недавно украинский лидер отдыхал в Омане вместе с женой, передает "Царьград".
Напомним, в начале января СМИ сообщили о том, что украинский лидер отправился в Оман. Журналистам удалось узнать, что Владимир Зеленский остановился с супругой в одном из самых дорогих отелей. Многие украинцы осудили президента, устраивающего себе роскошный отдых в непростое для страны время.
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