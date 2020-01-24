"Неумный поступок": простофилю Зеленского крупно подставили

Президента Украины Владимира Зеленского резко раскритиковали за отказ ехать в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста. По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, кто-то дал главе государства "неумный совет".



Отказ ехать в Израиль был ошибкой, уверен парламентарий. Таким образом Украина вычеркнула себя из компании великих держав, которые отправили своих представителей на форум. "Это был неумный совет, и пусть Зеленский сделает вывод из того, кто это ему посоветовал", – сказал Рабинович в комментарии телеканалу "112 Украина".



Но к серьезным последствиям на международном уровне демарш Зеленского не приведет, уверен парламентарий. По его мнению, в Израиле хорошо понимают, что новый президент еще молод и недостаточно опытен.

Тем не менее, демонстративный демарш может нанести вред по и без того не самому лучшему имиджу Украины за рубежом. К тому же, проявления национализма и ксенофобии в Незалежной наблюдаются все чаще.

На Украине возможная поездка Зеленского в Израиль вызвала нешуточные баталии. Одни поддержали президента, другие раскритиковали: дескать, глава государства обрекает себя на роль массовки Владимира Путина.

Позже президент объявил, что отказывается от поездки. По словам Зеленского, он решил отдать место членам украинской делегации.

Выступление Владимира Путина действительно стало самым запоминающимся. Для недопущения трагедий масштаба Холокоста президент призвал созвать саммит государства – членов антигитлеровской коалиции. Появление новых ростков антисемитизма мировые лидеры допустить не должны, подчеркнул он.

В рамках мероприятия Владимир Путин провел переговоры с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Также российский лидер встретился с матерью израильтянки, которую осудили в России за контрабанду запрещенных веществ.