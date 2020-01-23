Откровенный Путин растрогал рассказом о смерти родственника

Трагедия Ленинграда коснулась и семьи президента. В блокадном городе ушел из жизни его брат Виктор.
"Отец защищал свой родной
город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой
42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в
Петербурге", – рассказал Путин. Его слова произвели на собравшихся сильное впечатление.
По его словам, то, что пережили жители блокадного Ленинграда, не смогут передать никакие документы. Блокаду и Холокост невозможно сравнить с другими трагедиями, сказал российский лидер. В конце выступления он выразил благодарность израильтянам за открытие памятника.
Владимир Путин был третьим, младшим ребенком в семье. Двое братьев не дожили до его рождения.
Альберт Путин умер до начала Великой Отечественной войны. Виктор заболел дифтерией в блокадном Ленинграде и умер в возрасте двух лет.
В рамках мероприятия Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, президент встретился с матерью израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили в России за контрабанду наркотиков.
Изначально планировался двухдневный визит российского лидера, но из-за обновления правительства решено было сократить поездку до одного дня.
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