Вижу свет впереди: Зеленский привел народ в ужас словами о войне

Военные действия и обстрелы жилой застройки со стороны подконтрольных Киеву силовиков в Донбассе стали менее интенсивными. Произошло это после того, как международное сообщество вновь сосредоточило внимание на вопросе мирного урегулирования украинского кризиса.
Положительно такой поворот оценивают не только местные жители, но и президент Украины. "Очень хорошо, что мы начали говорить с Россией в нормандском формате", – цитирует Life Владимира Зеленского.
После этого он произнес такие слова о войне, которые вызвали едва ли не ужас в определенных кругах украинского общества. "Я верю в свет. Я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Я просто вижу большой свет впереди и уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра", – цитирует ТАСС украинского лидера.
Пользователи Сети отметили, что, сам того не желая, Владимир Зеленский подставил себя, своего предшественника Петра Порошенко и украинские власти в целом. Жители и защитники Донбасса неоднократно и словом, и делом подтверждали стремление завершить войну. Мирной позиции придерживается и Россия, равно как и еще два участника нормандского формата – Франция и Германия. Получается, что единственная сторона, которая не хочет прекращать войну и всем мешает, – Украина.
Однако украинские националисты пришли в ужас от слов Владимира Зеленского о войне совсем по другому поводу. Они испугались, что президент Украины говорит об этом всерьез и действительно намерен в кратчайшие сроки добиться мирного урегулирования. К такому повороту событий накачанные военной пропагандой радикалы не готовы.
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