Роковая ошибка: стало известно о главном промахе Зеленского

Доверие к главе государства сильно подорвет приватизация
земли, уверен бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский. Сначала Зеленский не
подверг уголовному преследованию представителей прошлой власти, а потом затеял
реформу, по которой в частные руки перейдут миллионы гектаров черноземов -
главное богатство Украины. К этому страна абсолютно не готова, уверен
эксперт.
Он выразил надежду, что Зеленский будет последним президентом Украины. "Отменить институт президентства, вспомнить, что мы – парламентская республика", – сказал Пальчевский в эфире одного из украинских каналов.
Прошелся телеведущий и по кадровой политике главы государства. По его словам, директор украинской почты зарабатывает 900 тысяч долларов – это больше, чем у президента США. Пальчевский призвал уволить людей, которые дискредитируют власть.
"А он этого не сделал. Это эпическая ошибка президента, эпическая", – заключил телеведущий.
В середине ноября Верховная рада приняла в первом чтении инициированный президентом законопроект о приватизации земли. В частные руки могут уйти десятки миллионов гектаров плодородных черноземов.
Эксперты предупреждают: инициатива Зеленского может привести к тому, что Украину скупят западные транснациональные корпорации и посадят в Киеве свою власть. В таком случае страна лишится остатков самостоятельности, уверены политологи.
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