Роковая ошибка: стало известно о главном промахе Зеленского

Отставка правительства России: Медведев ушел Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

"Едет кукушечка": у отрезавшей кожу Пугачевой заподозрили проблемы с головой
Украинцы начали спецоперацию: Крымский мост могут взорвать
"Пошла вон, ничтожество": народная артистка отреагировала на выпад Цымбалюк-Романовской
"Поганый рот заткнем навсегда": Путин шокировал заявлением
Боярский отказался поддержать Поргину на вечере памяти Караченцова
партнеры
Среда 22 января
Лента новостей
14:29
Ани Лорак разнесли в пух и прах
14:16
При хлопке газа под Москвой погиб человек
14:05
5 ошибок мужчин в отношениях
14:04
Церковный календарь православных праздников 2020 год
13:41
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
13:36
Появилось сообщение о минировании станций московского метро
13:34
Все могут короли: Пугачевой простили хамскую выходку в Москве
13:09
"Очередной междусобойчик": Малахов и Басков попали впросак
12:54
"Мама, это невкусно": мольбы детей не остановили Пугачеву от поедания смердящего блюда
12:53
Притащили силой: раздраженный сын Нагиева спрятался за спиной Тарасовой
12:51
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
12:48
"Вынужденная мера и огромный стресс": Варум объяснила причину эмиграции из России
12:42
В Ростове-на-Дону аварийно сел Superjet 100
12:42
Смерть ребенка и развод: почему не сложилась личная жизнь Елены Захаровой
12:26
Раскрыт способ заражения коронавирусом в Китае
12:09
Известный военный предупредил о ракетном ударе по Москве
11:56
В центре Петербурга погиб пенсионер
11:41
Сексапильная Бледанс показала ночные забавы голышом
11:39
Украинцев там любят и ждут: Повалий с мужем суетятся с документами для отъезда в Америку
11:38
"Ему прямо плохо": специалист оценил состояние Меладзе рядом с Брежневой
11:37
Жители Китая в панике скупают маски из-за нового коронавируса
11:03
"Одержим тобой!": полуголая Кардашьян получила неожиданное признание
11:02
Украденные снимки лежачего Шумахера пытаются продать за бешеные деньги
10:46
В Сыктывкаре погиб знаменитый спасатель
10:38
Раскрыт диагноз госпитализированной звезды сериала "Любить по-русски"
10:37
Вид облысевшего Ивана Урганта вызвал ажиотаж
10:33
Конкурс "Миссис Вселенная" выиграла многодетная мать из России
10:17
"Незабываемая ночь!": Энистон спровоцировала новую волну слухов о романе с Питтом
10:12
Невозмутимый Трамп в нелепом виде прошелся перед камерами (фото)
09:59
Сестра Фриске ошарашила изменившейся фигурой после объявления о борьбе с опухолью
09:33
Онкобольной ведущий Беляев отказался от лекарств
09:19
Отрыв тромба: как распознать смертельную опасность
09:18
В салоне лайнера во время перелета произошло задымление
09:18
Обколотой Лере Кудрявцевой стало хуже
08:51
Придется защищаться: в России из-за аномально теплой зимы проснулись клещи
08:46
Талантливого сына Пугачевой и Галкина публично отчитали
08:31
Ведущий Дмитрий Шепелев об увольнении с Первого канала
08:21
Александра Емельяненко арестовали на 7 суток за пьяный дебош
08:16
"Все мы грешные!": Гузеева рассказала о пагубных зависимостях
08:06
В Москве налетчики в масках избили охранника и ограбили склад
08:01
Православный праздник связали с важным предсказанием на будущее
06:22
"Жесткий и непримиримый человек": двуличную Бузову вывели на чистую воду
04:17
Мнение общества не волнует: Ходченкова готовится к серьезному шагу
02:04
"Крутышка": дочь Орбакайте восхитила вокальными данными
00:39
"Образцовый семьянин, хороший отец": за Плющенко встали горой после слухов об измене
21:50
Ненасытный Алибасов набросился на молодую красавицу
21:36
"Глоток свежего воздуха": архивное видео молодой Пугачевой стало сенсацией
21:21
Памела Андерсон тайно вышла замуж
20:49
Актера Виктора Ракова срочно доставили в московскую больницу
20:45
У онкобольной матери знаменитой певицы нашли еще одну опухоль
20:43
Министр Украины отказалась рожать детей из-за низкой зарплаты
20:14
Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту интимное прозвище
19:53
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и интеллектом
19:52
"Много ума не надо": призывающего заткнуть рот Собчак Прилепина приложили
19:48
Чем надо заниматься на Филиппов день 22 января
19:41
В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни
19:13
"Смешная картина": Толкалина в купальнике и пуховике вызвала оторопь
19:06
Зеркала были в крови: в Подмосковье мужчина устроил погром в лифте
18:45
Петербурженка погибла от удара током
18:40
"Это подло": оскандалившаяся Водонаева нашла защитника
18:21
Невестка Хрущева найдена мертвой в Москве
18:08
"Ради повышения": звезда сериала "Гранд" оказалась в постели с двумя мужчинами
17:58
Эвакуировали десятки человек: в Москве загорелась детская поликлиника
17:32
Панина намерены лишить высокого звания после заявления об Украине
17:29
"Не могу носить внутри себя": легендарный музыкант сообщил о страшном диагнозе
16:54
Под Петербургом безработный угнал машину и устроил ДТП
16:49
Участница "Дома-2" рассекретила пол будущего ребенка
16:25
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
16:16
Хотел погасить кредит: житель Карелии обокрал тещу
16:01
"Фанера над Парижем": Киркоров выиграл очередной суд над Маруани
16:01
На врачей надежды нет: звезда "Дома-2" сбежала из страны с тяжелым заболеванием
15:49
"Он очень изменился": врач раскрыл подробности о состоянии Шумахера
15:26
"Никакой помощи": отец не принимает участия в жизни сына Малиновской
15:26
Стало известно о совместной жизни Аллегровой с женщинами
15:23
Сильный ветер и гололедица: москвичей предупредили об ухудшении погоды
15:15
"Непромокаемая Ксюша": Собчак обманула россиян
15:03
Доведенная Поргина пожелала Меньшовой мужа-инвалида
14:55
"Дни.ру" дарят подарки: чемодан шоколадок Kit Kat
14:41
"Пьющая женщина": изменившаяся до неузнаваемости Семенович вызвала недоумение
14:38
"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью
14:14
Новые серии четвертого сезона "Ивановы-Ивановы" скоро покажут на СТС
14:08
Издевательство над аудиторией: сериал "Крепостная" разнесли в пух и прах
14:08
"Жуть!": Глюкоза серьезно пострадала в отпуске
14:03
Родная сестра врезала "токсичной" Маркл после скандала
13:50
Больные раком Сенчукова и Рыбин обратились с призывом к россиянам
13:33
Российские ученые открыли мощнейший в мире природный анальгетик
13:31
Галкин в отсутствие Пугачевой откровенно рассказал о шумной ночи с Нетребко
13:10
На кого учатся иностранцы в российских вузах
13:08
Странное решение Лукашенко добило белорусов: народ протестует
13:06
"Мужской стержень у него покрепче": жениха Бузовой сравнили с ее бывшим супругом
13:01
Cледователи устроили очную ставку Цымбалюк-Романовской
13:00
"Мумия": болезненный вид Пугачевой вызвал жаркие споры в Сети
12:51
Приревновавшая дочь отказалась от контакта с любовником Волочковой
12:44
Девушка на одну ночь обворовала актера из сериала "Универ"
12:41
Шикарный отдых русской патриотки Навки на элитном заграничном курорте
12:27
Хакеры провели мощнейшую в истории атаку на Сбербанк
12:21
"Что она с ним творит?!": скукожившийся Пригожин перестал отражаться в зеркале
12:19
Вырезавшая грудь Лера Кудрявцева вернулась на ТВ
12:10
Шарапова с треском провалилась на международном чемпионате
12:03
Названа необычная причина облысения у мужчин
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Смешная картина": Толкалина в купальнике и пуховике вызвала оторопь
Зеркала были в крови: в Подмосковье мужчина устроил погром в лифте
"Много ума не надо": призывающего заткнуть рот Собчак Прилепина приложили
В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и интеллектом
Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту интимное прозвище
Политика

Роковая ошибка: стало известно о главном промахе Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Starostenko/XinHua/www.globallookpress.com
Президент может окончательно потерять доверие украинцев. Владимиру Зеленскому следовало бы спросить мнение народа, прежде чем затевать скандальную реформу. 
прочитано 529 раз

Доверие к главе государства сильно подорвет приватизация земли, уверен бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский. Сначала Зеленский не подверг уголовному преследованию представителей прошлой власти, а потом затеял реформу, по которой в частные руки перейдут миллионы гектаров черноземов - главное богатство Украины. К этому страна абсолютно не готова, уверен эксперт.

ПО ТЕМЕ

Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Он выразил надежду, что Зеленский будет последним президентом Украины. "Отменить институт президентства, вспомнить, что мы – парламентская республика", – сказал Пальчевский в эфире одного из украинских каналов.

Прошелся телеведущий и по кадровой политике главы государства. По его словам, директор украинской почты зарабатывает 900 тысяч долларов – это больше, чем у президента США. Пальчевский призвал уволить людей, которые дискредитируют власть.

"А он этого не сделал. Это эпическая ошибка президента, эпическая", – заключил телеведущий.

В середине ноября Верховная рада приняла в первом чтении инициированный президентом законопроект о приватизации земли. В частные руки могут уйти десятки миллионов гектаров плодородных черноземов.

Эксперты предупреждают: инициатива Зеленского может привести к тому, что Украину скупят западные транснациональные корпорации и посадят в Киеве свою власть. В таком случае страна лишится остатков самостоятельности, уверены политологи.

Автор: 22 января 2020, 13:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
Обращение автора хита "Владимир Путин молодец!" к президенту!!!
v=VXQWsUkhLGQ
ПилигримГость
Ответить
РУССКИЕ ОТРЕКАЮТСЯ ОТ КРЕМЛЯ
Шоумен, певец и муниципальный депутат из Татарстана Олег Лихачев записал песню Я отрекаюсь от Путина , разочаровавшись в президенте после известий о готовящейся пенсионной реформе, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию, и повышении ставки НДС с 18 до 20%.

Припев содержит такие строки: Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуев на..., я промолчу за Медведева. Вся Россия изъедена! Это трагикомедия! . Судя по комментариям, подписчикам Лихачева понравилась песня. Молодец! , Красава! , Многие из нас ошиблись в этом человеке, пишут пользователи.
ПилигримГость
Ответить
НОВОСТИ ЛЖИ И ВЕЛИКОГО ОБМАНА

МОНАРХИСТ РАССКАЗЫВАЕТ ЗАЧЕМ ЕВРЕИ ПЕРЕПИСЫВАЮТ КОНСТИТУЦИЮ ДЛЯ РУССКИХ РАБОВ

Путин переписывает Конституцию
КЛИРИК
v=_emI2yW4AH8
1

Популярные темы форума

Политика

"Очень большое обновление": назван состав правительства Мишустина
"Хьюстонский план": США нашли способ развалить Россию
Против зарвавшегося Порошенко подготовили силовой сценарий
Объявлено о поездке Зеленского в Москву на 9 мая

Шоу-бизнес

Близкие о таинственном исчезновении парализованной Заворотнюк
Все могут короли: Пугачевой простили хамскую выходку в Москве
"Очередной междусобойчик": Малахов и Басков попали впросак
"Мама, это невкусно": мольбы детей не остановили Пугачеву от поедания смердящего блюда

Проишествия

В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек

Lifestyle

Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Шоу-бизнес

Стало известно о совместной жизни Аллегровой с женщинами

В квартире с певицей обнаружили двух красоток
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Знаменитость ошарашила фанатов
Шоу-бизнес

Панина намерены лишить высокого звания после заявления об Украине

Артист влез в очередной громкий скандал
Шоу-бизнес

Онкобольной ведущий Беляев отказался от лекарств

Знаменитость следует предписаниям врачей

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Шарапова с треском провалилась на международном чемпионате
Следом за Медведевой? В Сети заговорили об отъезде Туктамышевой из России
Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом

Регионы

Строители Крымского моста оставили после себя десятки бездомных
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru