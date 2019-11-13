"Превратят в банановую республику": Зеленский сдал Украину Западу

После открытия рынка земли Украину скупят западные
корпорации. Они поставят политику страны в зависимость от внешних игроков,
уверен политолог Вадим Карасев.
Западные миллиардеры уже пытаются поставить своих людей на высокие места в различные органы власти, сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne. Получившие благодаря Зеленскому землю на Украине транснациональные корпорации никогда не уйдут из страны, считает Карасев.
Западные структуры создадут подконтрольное правительство и посадят в Верховную раду лояльных депутатов, предупредил политолог. "Проблески или набросок на черновике видим этого сейчас. Мы тогда не соскочим с этого", – сказал Карасев.
На заседании 13 ноября парламент Украины принял в первом чтении законопроект, разрешающий продажу земли в частные руки. Документ внесен правительством, но является инициативой президента Владимира Зеленского.
Украина. ПРОДАНО— Kolyasnikov Sergey (@Zergulio) November 13, 2019
Законопроект о продаже земель на Украине принят. Обошлись без всенародного референдума, как обещал Зеленский )))
Для Украины начинается новый интересный период, в сравнении с которым даже 90-е будут казаться временем достатка и благоденствия. pic.twitter.com/1d5lbLTlHH
Большинство украинцев выступают против законопроекта. Люди боятся, что олигархи и западные корпорации сосредоточат плодородные черноземы в своих руках и задавят фермерский бизнес. В Верховной раде не допустить принятия скандального документа попытались оппозиционные фракции.
Создать свободный рынок земли от Украины требовал Международный валютный фонд. Недавно команда Зеленского возобновила переговоры с организацией. В Киеве рассчитывают получить от валютного фонда очередной кредит.
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