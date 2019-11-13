"Полнейший абсурд": решение Зеленского добило украинцев

Скандальный документ поддержала в основном пропрезидентская
фракция "Слуга народа". "За" проголосовали 240 человек.
Документ вносит изменения в Земельный кодекс и разрешает приобретать
сельскохозяйственные земли в частные руки – гражданам и юридическим лицам
Украины.
Нормативный акт вызвал широкий общественный резонанс. Большинство граждан – 72% – выступили против инициативы Зеленского. В стенах Рады против законопроекта проголосовали члены фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Голос".
"До 200 тысяч гектаров земли в одни руки. Именно этот законопроект пытаются пропихнуть слуги народа. Полнейший абсурд", - прокомментировал принятие законопроекта украинский телеграм-канал "Крокодил".
По словам авторов, ни в одной стране мира нельзя получить такое большое количество земли. Они призвали существенно пересмотреть законопроект и внести в него правки. "Олигархи, жители с двойным гражданством, компании – это лишь часть тех проблем, с которыми встретится наша страна", – пишет телеграм-канал.
Потенциально в частные руки могут уйти 40 миллионов гектаров земли – это 70% территории страны. Больше всего украинцы беспокоятся о возможности покупки земли иностранцами. Владимир Зеленский попытался успокоить сограждан, заверив, что проведет референдум по этому вопросу. Если народ скажет "нет" – продавать землю иностранцам не будут.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Самая интересная!
У вас сбывались предсказания гадалок?
Как думаете, я дура?
Хочу сделать приворот
Лиона навсегда!!!
Сплю с сыном подруги
Изменяет второй год