Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ

В Киевской области сотрудники полиции остановили УАЗ за нарушение правил дорожного движения и обнаружили в салоне убитого пассажира. Водитель сознался в преступлении и пояснил, что причиной расправы стал Владимир Зеленский.

Однажды вечером в Киевской области встретились два ветерана силовой операции против населения Донбасса. Вечерника на двоих началась с совместного распития алкоголя и могла бы завершиться относительно мирно, если бы товарищи по оружию не завели разговор о политике.

Мужчины не сошлись во мнении относительно того, кого из последних двух президентов Украины можно признать лучшим. Один был уверен, что лавровый венок заслужил Петр Порошенко, другой поддерживал Владимира Зеленского.

Дискуссия продолжилась и после того, как приятели сели в машину, чтобы покататься по дорогам Киевщины. "Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента", – цитирует "Царьград" стража порядка.

Несчастный погиб мгновенно. Убийца продолжал путь с мертвецом на пассажирском сиденье, пока не был остановлен патрульными.

К чести ветерана силовой операции в Донбассе, спьяну застрелившего товарища, он тут же во всем сознался. Злоумышленник добавил, что ехал в сторону ближайшего отделения полиции, чтобы сдаться.

Полиция задержала группу киллеров, которые подозреваются в убийстве Амины Акуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева в 2017 году.

С очень большой вероятностью. они вновь окажутся "воинами света", героями АТО и "патриотами Украины". Ждём подробностей. — Голос Мордора (@spacelordrock) January 12, 2020

Информация о случившемся вызвала острую реакцию в Сети. Некоторые комментаторы заметили, что такого развития событий и стоит ожидать в обществе, где значительная часть населения имеет незарегистрированное оружие и травмированную боевыми действиями психику. Усугубляет ситуацию пропаганда, стравливающая людей и оправдывающая физическое уничтожение политических оппонентов.

Новости Украины, предрекли сетевые Кассандры, вскоре будут пестреть подобными сообщениями. Такие выводы не могут не пугать. Остается надеяться, что Владимир Зеленский не захочет стать причиной новых жестоких убийств и предпримет какие-нибудь шаги для примирения общества.