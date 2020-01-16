В США сделали гнусное заявление после отставки Медведева

Соединенные Штаты следят за происходящим в России. Об этом
сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус. "Мы находимся
на стороне российских граждан", – объявила она.
Затем в ход пошла типичная для Вашингтона риторика. Президент США Дональд Трамп хочет улучшить отношения с Россией, передает слова представителя Госдепа URA.ru. В том, что этого не происходит, Ортагус обвинила Кремль.
Главное препятствие для нормализации отношений между двумя странами – "враждебное поведение" Москвы, объявила сотрудник Госдепартамента. "Так что мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши требования перемен во внешней политике", – сказала она.
Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Президент предложил уходящему премьеру стать своим заместителем в Совете безопасности.
На должность главы правительства Владимир Путин предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Его кандидатуру должна одобрить Госдума. Сейчас Мишустин проводит совещания с фракциями нижней палаты. Депутаты обсудят кандидатуру главы ФНС на пленарном заседании 16 января.
На должность нового премьера внесена кандидатура Руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Владимировича Мишустина. Судя по тому, как Мишустин наладил работу в налоговой службе, сделав ее одной из лучших в МИРЕ...Хочется надеется, что он наладит и работу правительства. pic.twitter.com/pIXQJtt2Pu— Borisenko (@borisenkodmitr) January 15, 2020
Дмитрий Медведев дважды руководил кабинетом министров. Первый раз он возглавил правительство в мае 2012 года после победы Владимира Путина на президентских выборах. Спустя шесть лет глава государства снова доверил ему ответственный пост.
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