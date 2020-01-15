"Нулевой этап": у послания Путина нашли скрытый смысл

Если взглянуть на текст послания Владимира Путина Федеральному Собранию, заметил политолог, то можно выделить несколько крупных тем, которые затронул президент. "Можно говорить о двух содержательных блоках", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил Павел Салин.
Первый блок касается социальных вопросов и для тех, кто следит за публичными выступлениями Владимира Путина и его рабочими поручениями, сюрпризом не стал. "В прошлом году в послании тоже были анонсированы меры социальной поддержки незащищенных групп населения", – напомнил политолог. "Сейчас анонсированы типологически примерно те же самые меры, но в расширенном варианте, более дорогие", – добавил он.
Новые идеи президент России озвучил ближе к концу своего выступления, когда заговорил о возможности внесения изменений в Конституцию страны. При этом многие эксперты, в связи с расширением полномочий Госсовета, парламента и других структур, принялись обсуждать "куда уходит Путин". Такая постановка вопроса в корне не верна. "На самом деле Путин пока никуда не уходит", – подчеркнул Павел Салин.
Медведева сменил Мишустин: Владимир Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на пост нового премьера pic.twitter.com/8G2aRzbgbi— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2020
"Ясно только, что стартовал нулевой этап публичного оформления транзита политической системы", – назвал он скрытый от широкой публики смысл прозвучавших во время оглашения послания Федеральному Собранию мер. С этой же точки зрения, судя по всему, следует рассматривать и тот факт, что в этот же день состоялась отставка правительства России.
Напомним, Дмитрий Медведев объявил о необходимости отставки правительства в полном составе по итогам рабочего совещания с Владимиром Путиным 15 января. Их встреча состоялась после оглашения послания президента России Федеральному Собранию, во время которого российский лидер предложил внести в Конституцию страны важные поправки.
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