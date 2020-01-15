"Нулевой этап": у послания Путина нашли скрытый смысл

Отставка правительства России, объявленная по итогам рабочей встречи Дмитрия Медведева и Владимира Путина, стала настоящим шоком для многих россиян и даже вытеснила из информационного пространства обсуждение состоявшегося до этого оглашения послания президента страны Федеральному Собранию. Между тем, у этого выступления российского лидера был свой скрытый от праздной публики смысл, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин.

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