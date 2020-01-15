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Политика

"Нулевой этап": у послания Путина нашли скрытый смысл

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Отставка правительства России, объявленная по итогам рабочей встречи Дмитрия Медведева и Владимира Путина, стала настоящим шоком для многих россиян и даже вытеснила из информационного пространства обсуждение состоявшегося до этого оглашения послания президента страны Федеральному Собранию. Между тем, у этого выступления российского лидера был свой скрытый от праздной публики смысл, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин.
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Если взглянуть на текст послания Владимира Путина Федеральному Собранию, заметил политолог, то можно выделить несколько крупных тем, которые затронул президент. "Можно говорить о двух содержательных блоках", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил Павел Салин.

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Первый блок касается социальных вопросов и для тех, кто следит за публичными выступлениями Владимира Путина и его рабочими поручениями, сюрпризом не стал. "В прошлом году в послании тоже были анонсированы меры социальной поддержки незащищенных групп населения", – напомнил политолог. "Сейчас анонсированы типологически примерно те же самые меры, но в расширенном варианте, более дорогие", – добавил он.

Новые идеи президент России озвучил ближе к концу своего выступления, когда заговорил о возможности внесения изменений в Конституцию страны. При этом многие эксперты, в связи с расширением полномочий Госсовета, парламента и других структур, принялись обсуждать "куда уходит Путин". Такая постановка вопроса в корне не верна. "На самом деле Путин пока никуда не уходит", – подчеркнул Павел Салин.

"Ясно только, что стартовал нулевой этап публичного оформления транзита политической системы", – назвал он скрытый от широкой публики смысл прозвучавших во время оглашения послания Федеральному Собранию мер. С этой же точки зрения, судя по всему, следует рассматривать и тот факт, что в этот же день состоялась отставка правительства России.

Напомним, Дмитрий Медведев объявил о необходимости отставки правительства в полном составе по итогам рабочего совещания с Владимиром Путиным 15 января. Их встреча состоялась после оглашения послания президента России Федеральному Собранию, во время которого российский лидер предложил внести в Конституцию страны важные поправки.

Автор: 15 января 2020, 21:39

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