"Такая же дрянь": Медведеву припомнили резкие слова перед отставкой правительства

Дмитрий Медведев, если и не знал точно, то вполне мог догадываться о грядущей отставке правительства задолго до того, как это было объявлено публично, считают некоторые пользователи Сети. По их мнению, этим обстоятельством можно объяснить отсутствие оптимизма в словах премьер-министра, которые он произнес по поводу радости от наступления Нового года.
Напомним, тогда глава правительства России процитировал весьма резкую фразу Антона Чехова. "Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже", – обратился Дмитрий Медведев к мудрости классика.
Именно это его выступление после новостей об отставке правительства припомнил журналист кремлевского пула. специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. Соответствующий отрывок он опубликовал на своей странице в "Телеграм".
Напомним, Дмитрий Медведев объявил о необходимости отставки правительства в полном составе по итогам рабочего совещания с Владимиром Путиным 15 января. Это мероприятие, в свою очередь, состоялось после оглашения послания президента России Федеральному Собранию, во время которого российский лидер предложил внести в Конституцию страны важные поправки.
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