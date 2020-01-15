Допрыгались: Путин поставил чиновникам неожиданный ультиматум

В современной России неоднократно бывали случаи, когда
высокопоставленное лицо имело двойное гражданство или вид на жительство за
границей. С подобной практикой Владимир Путин решил покончить.
В ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию. Одна из них запрещает лицам, занимающим особо важные должности, иметь иностранное гражданство или вид на жительство.
Поправка распространяется на членов Совета Федерации и Госдумы, правительства, руководителей иных федеральных органов, глав регионов. Чиновник должен служить народу, а не кому-то еще, подчеркнул Путин.
"Человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом и никак иначе. Никаких полутонов и допущений", – цитирует его "Царьград". Инициативу российского лидера журналисты расценили как жесткий ультиматум чиновникам.
Также Путин предложил ужесточить требования к кандидатуре президента. По его мнению, претендующий на высший государственный пост должен проживать в России не менее 25 лет и в прошлом не иметь иностранного гражданства или вида на жительство.
Путин: Губернаторы, члены Совфеда, депутаты, премьер и замы, министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство. Смысл госслужбы - в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, нашим народом, и никак иначе! pic.twitter.com/TdHrOcIxD9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2020
Помимо прочего, политик предложил дать Госдуме дополнительные полномочия при назначении руководства правительства и выступил за ограничение президентских полномочий двумя сроками без поправки "подряд". Озвучил Путин и меры социальной поддержки: например, увеличить размер материнского капитала и выдавать его уже за рождение первого ребенка.
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