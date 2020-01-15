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Политика

Пришло время: Путин подготовил важные изменения в Конституцию

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Во время выступления на послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о судьбе нынешней Конституции страны. Принимать новый основной закон, уверен российский лидер, нет необходимости, однако действующий можно доработать с помощью важных поправок.
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"Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина", – подчеркнул Владимир Путин. Говоря о построении сильной державы, которая имеет все возможности для обеспечения благополучия простых людей, президент указал на то, что движение к этой цели возможно только при активном участии общества в совокупности с напряженной работой всех ветвей и уровней власти.

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Сюжеты Послание президента

В связи с этим российский лидер обратился к Конституции страны. Владимир Путин обратил внимание на то, что основной закон страны был принят более четверти века назад, причем сделано это было в условиях тяжелого внутриполитического кризиса. "Положение дел с тех пор кардинально изменилось", – рассказал президент России. В связи с этим, добавил он, ряд общественных и политических объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции.

"Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет", – подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что потенциал основного закона страны, принятого еще в 1993 году, далеко не исчерпан. Вместе с тем, в Конституцию можно внести ряд важных и обоснованных поправок, которые позволят обеспечить дальнейшее развитие России.

В частности, Владимир Путин предложил обозначить в конституции безусловный суверенитет народа России. "Действительно, считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве", – обозначил свою позицию президент. Таким образом, требования международного законодательства и договоров могут действовать на российской территории только в том случае, если они не противоречат основному закону страны.

"Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство", – уверен Владимир Путин.

Следующим предложением российского лидера стала инициатива закрепить определенные требования к лицам, которые занимают критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности. Эта поправка должна затронуть глав субъектов, членов Совфеда и Госдумы, премьер-министра и его заместителя, федеральных министров, руководителей других федеральных органов власти, а также судей.

Все они не смогут иметь иностранного гражданства, вида на жительство и любого другого документа, который бы позволял им постоянно проживать на территории другого государства. А к лицам, претендующим на должность президента России, уверен Владимир Путин, должны предъявляться еще более жесткие требования. "Предлагаю закрепить здесь требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительства в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", – рассказал российский лидер.

"Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиален, но согласен с этим", – добавил он.

Владимир Путин обратил внимание на то, что существующая на данный момент разделенность и запутанность между государственными и муниципальным уровнями власти приводит к большим проблемам во многих сферах страны. В итоге предусмотренные законодательством общие для всех граждан права и возможности в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному.

"Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти", – подчеркнул Владимир Путин.

Учитывая размеры России и необходимость учитывать региональные особенности в каждом конкретном случае президент также предложил кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Также он напомнил о существовании возрожденного Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов. Рабочие группы этого органа доказали свою эффективность в рассмотрении наиболее значимых для граждан страны вопросов. "Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", – заметило Владимир Путин.

Российский парламент, добавил он, должен будет взять на себя большую ответственность за формирование правительства. В частности, Госдуме он предложил доверить не просто согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра страны, а затем по представлению главы правительства утверждение всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет не вправе отклонить предложенные парламентом кандидатуры, подчеркнул Владимир Путин.

"Это повысит роль и значение парламента страны", – уверен российский лидер.

При этом, добавил он, Россия, учитывая все ее особенности, не сможет не только развиваться, но и просто существовать, в виде парламентской республики. Она должна оставаться сильной президентской республикой. Поэтому у главы государства должно быть сохранено право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, а также отстранять от занимаемых должностей премьер-министра, его замов и федеральных министров, которые со своей работой не справились.

Также за президентом должно остаться прямое руководство вооруженными силами и правоохранительной системой страны. Однако и в данном случае Владимир Путине внес предложение, которое направлено на обеспечение большего баланса между ветвями власти. "Предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации", – заметил Путин.

Также для повышения качества законодательства президент предложил усилить роль Конституционного суда. "Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей, принципы их подчинения только Конституции и федеральному законодательству", – рассказал российский лидер.

Он отметил, что прозвучавшие во время послания Федеральному собранию предложения по внесению поправок в Конституцию России не должны ограничить круг дискуссий по этому вопросу. Свои предложения могут озвучить общественные объединения, партии, регионы, юридическое сообщество и граждане страны.

"Необходимо самое широкое публичное обсуждение", – уверен Владимир Путин.

Также российский лидер обратил внимание на еще один принципиальный момент. Изменения предусматривают существенные изменения в работе органов власти, в связи с чем Владимир Путин предложил провести голосование граждан страны по всему пакету поправок, предложенных в Конституцию.

Автор: 15 января 2020, 14:34

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