Коля сильно изменился: у Лукашенко начались проблемы с сыном

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай растет не по дням, а по часам. В этом году ему стукнуло 15 лет. По признанию главы государства, отпрыск стал для него "главным оппозиционером". Местные СМИ пишут о проблемах белорусского лидера с сыном.



В прошлом году народ поразили изменения во внешности подростка. За пару лет он превратился из маленького мальчика во взрослого мужчину – объект воздыханий россиянок и белорусок. В соцсетях начался флешмоб, где девушки чуть ли не признавались Лукашенко-младшему в любви.



Президент Белоруссии не раз отмечал, что сын для него становится "главным оппозиционером". "Любое мое заявление он сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости... Он посмотрел – и критикует пресс-секретаря сразу: "Да что она показывает про тебя там?" - рассказал Лукашенко в недавнем интервью.

Журналисты считают, что разница во взглядах с подрастающим сыном добавит президенту хлопот. "Коля Лукашенко за год очень изменился: у отца начинаются с ним проблемы" – с таким заголовком вышел материал на белорусском портале UDF.by.

твои одноклассники в 14 / коля лукашенко в 14 pic.twitter.com/HBya8MxSKD — тася никитенко (@tasyahg) April 26, 2019

Стоит отметить, что Николай несколько раз общался с президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в Сочи они вместе катались на лыжах, а потом играли в хоккей за одну команду. "Он друг Владимира Владимировича. Он не мой друг", – говорил Лукашенко о сыне.

Эксперты не исключают, что отец готовит Николая в преемники. По мнению аналитиков, Лукашенко хочет создать семейную династию: после ухода он передаст власть старшему сыну Виктору, а тот через какое-то время вручит бразды правления младшему брату.