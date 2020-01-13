Коля сильно изменился: у Лукашенко начались проблемы с сыном

В прошлом году народ поразили изменения во внешности подростка.
За пару лет он превратился из маленького мальчика во взрослого мужчину – объект
воздыханий россиянок и белорусок. В соцсетях начался флешмоб, где девушки чуть ли не признавались Лукашенко-младшему в любви.
Президент Белоруссии не раз отмечал, что сын для него становится "главным оппозиционером". "Любое мое заявление он сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости... Он посмотрел – и критикует пресс-секретаря сразу: "Да что она показывает про тебя там?" - рассказал Лукашенко в недавнем интервью.
Журналисты считают, что разница во взглядах с подрастающим сыном добавит президенту хлопот. "Коля Лукашенко за год очень изменился: у отца начинаются с ним проблемы" – с таким заголовком вышел материал на белорусском портале UDF.by.
твои одноклассники в 14 / коля лукашенко в 14 pic.twitter.com/HBya8MxSKD— тася никитенко (@tasyahg) April 26, 2019
Стоит отметить, что Николай несколько раз общался с президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в Сочи они вместе катались на лыжах, а потом играли в хоккей за одну команду. "Он друг Владимира Владимировича. Он не мой друг", – говорил Лукашенко о сыне.
Эксперты не исключают, что отец готовит Николая в преемники. По мнению аналитиков, Лукашенко хочет создать семейную династию: после ухода он передаст власть старшему сыну Виктору, а тот через какое-то время вручит бразды правления младшему брату.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Третья мировая война будет или нет?