Двуличный Лукашенко бросился к Зеленскому после пощечины от Путина

Прогибаться под Лукашенко и идти на уступки за обещания
интеграции в Кремле не хотят. Белорусский лидер уклоняется от подписания
дорожных карт по интеграции и требует экономических бонусов от Москвы.
Все годы белорусской независимости Россия активно помогала экономике западного соседа. В Белоруссию шла дешевая нефть, республике предоставляли дешевые кредиты. В Минске рассчитывали, что так будет всегда.
Но на переговорах в декабре прошлого года президент России Владимир Путин, очевидно, дал понять своему коллеге: эпоха халявы закончилась. Новые экономические "плюшки" Белоруссия получит после конкретных шагов в направлении интеграции.
Выбить из России деньги и дешевые энергоносители не получилось, поэтому в Минске решили искать поддержки у Киева. По мнению журналистов портала "ПолитНавигатор", Александр Лукашенко начал готовиться к новой встрече с Владимиром Зеленским.
Организационный комитет объявил о подготовке очередного Форума регионов Белоруссии и Украины. На этом мероприятии в прошлом году лидеры двух стран встретились в первый раз.
Тогда Зеленский и Лукашенко обсудили экономическое и военное сотрудничество. При этом часть встречи двух президентов осталась за кадром: главы государств более двух часов беседовали за закрытыми дверями.
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