Лукашенко заговорил о гибели после сорванных переговоров с Россией

Во время церемонии вручения премии "За духовное возрождение" в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по вопросу поставок нефти и газа. Он выразил уверенность, что страна должна получать энергоносители с большой скидкой.

Александр Лукашенко во время своего выступления подтвердил, что ему не удалось договориться с Владимиром Путиным по нефти. Он объяснил это тем, что Россия якобы хочет, чтобы Белоруссия закупала черное золото по ценам, превышающим мировые.

"Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти", – цитирует "Политнавигатор" белорусского лидера. Он напомнил, что пообещал найти черное золото по более приемлемым ценам в других странах. "Что мы и делаем. И нашли", – добавил Лукашенко.

Газ же, выразил уверенность президент Белоруссии, страна должна получать не просто со скидкой, а по внутренним российским ценам. В качестве одного из аргументов он привел грядущее празднование 75-летия Победы.

"Все горлопаним, где только возможно – и в России, и в Беларуси, но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", – пожаловался Лукашенко.

"Я напомню: когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу", – заявил белорусский лидер.

Разговор о ценах на энергоносители заставил Лукашенко задуматься о выживании белорусской экономики как таковой. Особенно это актуально в том случае, если переговоры в энергетической сфере все же сорвутся.

"Нет катастрофы, если мы не договоримся. Ну живем же эти дни. И жить будем. Будем жить не хуже, чем в 19-м году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем", – подчеркнул Батька.