Объявлено о вхождении Донбасса в состав России

Он напомнил о недавних словах главы Донецкой республики
Дениса Пушилина. Максимальную интеграцию в российское пространство политик
назвал основной задачей ДНР.
Такое развитие событий возможно даже не в долгосрочной, а среднесрочной перспективе, уверен Ищенко. Соединенные Штаты, Германия и другие страны Европы были бы рады прекращению войны, широкой автономии Донбасса и созданию конфедерации на Украине, сказал политолог на ютуб-канале портала "Украина.ру".
Но есть серьезная проблема, отметил эксперт. Она заключается в настроениях самого Донбасса, абсолютное большинство населения которого ни при каких условиях не желает возвращаться на Украину. В регионе начинают нервничать, когда появляются сообщения о намерении Киева выполнить минские соглашения.
О настроениях в Донбассе ранее рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин. Идеальным вариантом он назвал присоединение ДНР и ЛНР к России с образованием федерального округа.
Объявился господин Климкин. Он заявил прессе весьма интересные вещи:— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) September 14, 2019
"Важно чтобы Россия, используя российский сленг, нам не втюхала Донбасс на своих условиях".
Это всё, что нужно знать об отношении украинских властей к Донбассу и об их желании вернуть его в состав Украины.
Слова главы ДНР прокомментировали в российском МИДе. Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва привержена соблюдению минских договоренностей. Ее слова приводит ФАН.
Судьбу Донбасса накануне обсуждали на переговорах в Минске. Предполагалось, что стороны согласуют так называемую формулу Штайнмайера, которая подразумевает предоставление временного особого статуса региону перед местными выборами, а затем его закрепление на постоянной основе. Однако представители Киева отказались подписывать документ.
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