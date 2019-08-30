Зеленского признали виновным в убийстве

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал прекратить войну в Донбассе, но с его приходом к власти вооруженные столкновения возобновились. Накануне украинские силовики обстреляли позиции Донецкой народной республики у населенного пункта Григоровка.
Они применили в том числе 120-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате погибли трое военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения.
Зеленский как главнокомандующий украинской армией несет непосредственную ответственность за гибель людей, напомнили наблюдатели. "Перемирие летит под откос! Бои идут там, где давно уже было тихо", – цитирует "Царьград" телеведущего Владимира Соловьева.
Помимо Григоровки, украинские военнослужащие обстреляли поселок Зайцево. Там загорелось несколько домов. Обошлось без жертв.
Зеленский заявил, что ‘самое важное- это укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма’— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 29, 2019
Отличия от Порошенко только стилистические. Так что не надо обольщаться. pic.twitter.com/h4gjeOTsuN
Обстрелы населенных пунктов и гибель военнослужащих в ДНР считают доказательством того, что генералы и полковники в зоне боевых действий отказываются подчиняться Зеленскому. "Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир в Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против республики", – заявили в Минобороны самопровозглашенного государства.
В предвыборных речах Зеленский постоянно говорил о прекращении войны в Донбассе. На днях исполнилось сто дней, как бывший комик стоит во главе государства. За это время Киев, Донецк и Луганск успели заключить очередное перемирие. Не прошло и недели, как украинские силовики его нарушили.
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