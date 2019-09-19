Зеленский поплатился за секретные контакты с Путиным

Согласно официальной версии, гражданин, участвовавший в
операции в Донбассе, пообещал взорвать мост из-за неразделенной любви. По мнению
телеведущей, случившееся – предупреждение Зеленскому, чтобы он не соглашался на
особый статус Донбасса. Даниленко уверена: это станет началом федерализации
Украины.
Она предупредила, что подобных инцидентов станет гораздо больше, если Зеленский пойдет на уступки России. "Таких "террористов", как сегодняшний на мосту в Киеве, могут появиться десятки и сотни, если власть будет недооценивать фактор войны", – написала телеведущая в своем блоге.
Накануне мужчина угрожал взорвать метромост через Днепр. Движение поездов на красной линии подземки и автомобилей было перекрыто.
События в Киеве происходили на фоне переговоров в Минске, где стороны обсуждали так называемую формулу Штайнмайера. Она предполагает временное введение в действие закона об особом статусе Донбасса, после чего в регионе должны пройти выборы по украинским законам. Их легитимность должны подтвердить в ОБСЕ, затем особый статус начнет действовать на постоянной основе.
Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Однако на переговорах в Минске представители Киева отказались подписывать "формулу Штайнмайера", сославшись на то, что документ не предусмотрен минскими соглашениями.
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