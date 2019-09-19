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Политика

Зеленский поплатился за секретные контакты с Путиным

Владимиру Зеленскому угрожают за контакты с Владимиром Путиным. Фото: www.globallookpress.com
Тайные договоренности президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным недопустимы, уверены в Киеве. Несостоявшийся "теракт" в украинской столице – предупреждение главе государства, полагает телеведущая Татьяна Даниленко. 
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Согласно официальной версии, гражданин, участвовавший в операции в Донбассе, пообещал взорвать мост из-за неразделенной любви. По мнению телеведущей, случившееся – предупреждение Зеленскому, чтобы он не соглашался на особый статус Донбасса. Даниленко уверена: это станет началом федерализации Украины.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Она предупредила, что подобных инцидентов станет гораздо больше, если Зеленский пойдет на уступки России. "Таких "террористов", как сегодняшний на мосту в Киеве, могут появиться десятки и сотни, если власть будет недооценивать фактор войны", – написала телеведущая в своем блоге.

Накануне мужчина угрожал взорвать метромост через Днепр. Движение поездов на красной линии подземки и автомобилей было перекрыто.

События в Киеве происходили на фоне переговоров в Минске, где стороны обсуждали так называемую формулу Штайнмайера. Она предполагает временное введение в действие закона об особом статусе Донбасса, после чего в регионе должны пройти выборы по украинским законам. Их легитимность должны подтвердить в ОБСЕ, затем особый статус начнет действовать на постоянной основе.

Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Однако на переговорах в Минске представители Киева отказались подписывать "формулу Штайнмайера", сославшись на то, что документ не предусмотрен минскими соглашениями.

Автор: 19 сентября 2019, 11:27
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
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