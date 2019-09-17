Зеленскому пригрозили кровавой бойней за шашни с Путиным

На ближайшей встрече нормандской четверки планируется
рассмотреть так называемую формулу Штайнмайера. Владимиру Зеленскому
напомнили, что она предусматривает закрепление за Донбассом особого статуса и
проведение выборов в Донецкой и Луганской республиках.
По мнению волонтера Мирослава Гая, согласие Киева означает капитуляцию Украины на российских условиях. Он уверен: уступки Зеленского разожгут пламя войны, приведут к еще большим жертвам и поставят крест на суверенитете страны.
"Происходит очередная попытка России уничтожить Украину как независимое государство", – полагает Гай. Под обращением подписались бывший министр иностранных дел страны Михаил Басараб, экс-депутаты Борис Тарасюк и Анна Гопко и другие.
От договоренностей с Россией Владимира Зеленского предостерег и бывший депутат Верховной рады Тарас Стецкив. Он полагает, что на следующих переговорах нормандской четверки президента Украины обязательно склонят к выполнению минских соглашений.
По его мнению, западные страны заставят лидера Незалежной провести выборы в Донбассе без передачи границы в руки Киева. Это усугубит раскол внутри украинского общества и приведет к новому витку гражданской войны, предупредил экс-парламентарий.
Политик призвал Зеленского не заключать мир на российских условиях. Путину нужно только одно – суверенитет Украины, уверен Стецкив.
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