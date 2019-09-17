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Политика

Зеленскому пригрозили кровавой бойней за шашни с Путиным

Владимиру Зеленскому поставили ультиматум. Фото: www.globallookpress.com
Договоренности с Россией по Донбассу не должны привести к капитуляции Украины. Такое требование содержится в обращении общественности к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Эксперты, ученые и добровольцы предостерегли политика от "кабальных соглашений", которые, по их мнению, уничтожат независимость страны. 
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На ближайшей встрече нормандской четверки планируется рассмотреть так называемую формулу Штайнмайера. Владимиру Зеленскому напомнили, что она предусматривает закрепление за Донбассом особого статуса и проведение выборов в Донецкой и Луганской республиках.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По мнению волонтера Мирослава Гая, согласие Киева означает капитуляцию Украины на российских условиях. Он уверен: уступки Зеленского разожгут пламя войны, приведут к еще большим жертвам и поставят крест на суверенитете страны.

"Происходит очередная попытка России уничтожить Украину как независимое государство", – полагает Гай. Под обращением подписались бывший министр иностранных дел страны Михаил Басараб, экс-депутаты Борис Тарасюк и Анна Гопко и другие.

От договоренностей с Россией Владимира Зеленского предостерег и бывший депутат Верховной рады Тарас Стецкив. Он полагает, что на следующих переговорах нормандской четверки президента Украины обязательно склонят к выполнению минских соглашений.

По его мнению, западные страны заставят лидера Незалежной провести выборы в Донбассе без передачи границы в руки Киева. Это усугубит раскол внутри украинского общества и приведет к новому витку гражданской войны, предупредил экс-парламентарий.

Политик призвал Зеленского не заключать мир на российских условиях. Путину нужно только одно – суверенитет Украины, уверен Стецкив.

Автор: 17 сентября 2019, 13:44
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Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

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